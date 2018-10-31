2018-10-31T09:59:01+03:00
Экономика

Производители табачных изделий объявили войну нелегальным торговцам сигаретами

Потери бюджета огромны
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Специалисты ведут борьбу с контрафактом. Фото: пресс-служба Уральской ТППСпециалисты ведут борьбу с контрафактом. Фото: пресс-служба Уральской ТПП
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Российский бюджет ежегодно теряет до 50 миллиардов рублей от нелегальной торговли табачными изделиями. Как сообщил на круглом столе в Уральской ТПП заместитель генерального ди ректора АО «Бритиш Американ Табако-СПб» Максим Курганский, значительная часть сигарет ввозится из Белоруссии и Казахстана контрабандой либо под видом транзитной продукции, а также производится в России на нелегальных фабриках из отходов или дешевого табака, закупленного в азиатских странах.

Нелегальная торговля развивается стремительными темпами: по данным Максима Курганского, в 2016 году она составляла всего один процент от общего объема продаж табака, в 2018 – уже почти восемь процентов, что сопоставимо со стоимостью строительства тысячи километров автомобильной дороги. Свердловские предприниматели говорят, что незаконные торговые точки растут как на дрожжах и реализуют большие объемы продукции: только в Нижнем Тагиле одно ИП продает около пятисот коробок с сигаретами в месяц. Никаких чеков эти предприниматели не отбивают, хотя по закону обязаны иметь кассовый аппарат, и никто их при этом не трогает.

Эксперты утверждают, что оснований для возбуждения дела часто нет: на нелегально произведенных пачках нередко наклеены настоящие акцизные марки, а вред здоровью, как в случае с поддельным алкоголем, установить не удается, отчего прокуратура не дает разрешения на внеплановую проверку.

Советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Екатерина Сонина полагает, что серьезных успехов в борьбе с нелегальной продукцией нет потому, что КоАП не предусматривает межведомственного взаимодействия в вопросах пресечения незаконного предпринимательства. В итоге все выливается в усиление контроля за легальным бизнесом, что ставит его в неравные условия с нелегалами.

Фото: пресс-служба Уральской ТПП

Фото: пресс-служба Уральской ТПП

Начальник отдела развития бизнеса Уральской ТПП Григорий Вайнштейн предложил подумать не только над увеличением штрафов, совершенствованием правоприменительной практики и введением неотвратимости наказания, но и над стимулированием предпринимателей, чтобы им выгоднее было работать в легальном поле.

Максим Курганский согласился, что нужен комплексный подход к проблеме нелегальной торговли табачными изделиями. По его мнению, следует, уравнять штрафы для физических и юридических лиц, гармонизировать акцизы в странах ЕАЭС, чтобы в России сигареты не стоили дороже, чем в Белоруссии и Казахстане, конфисковывать и уничтожать оборудование у нелегальных производителей, повышать грамотность населения и проводить взвешенную налоговую политику.

- Регионы должны понимать, что есть такая очень серьезная проблема, как нелегальная торговля, и ею надо заниматься, в том числе, и на местах. Меня порадовало, что бизнес-сообщество Свердловской области готово работать в этом направлении. Екатеринбург не является лидером на рынке нелегального табака, и поэтому еще есть шанс минимизировать ущерб от незаконной торговли, – подчеркнул Максим Курганский.

Круглый стол был организован компанией «БАТ Россия» и Уральской торгово-промышленной палатой. Предложения его участников решено использовать в едином отчете, который будет подготовлен по итогам проведения аналогичных круглых столов в других российских регионах.

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