Екатеринбургские дизайнеры выпустили честные открытки про Урал

СЕГОДНЯ 09:41 2018-10-31T09:50:53+03:00

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Команда проекта «Горнозаводская цивилизация» выпустила серию дерзких открыток к Хэллоуину. На них изображены хлесткие цитаты поэтов и общественных деятелей о Урале, Екатеринбурге и людях, которые здесь живут.

Фото: Александр Сафронов

Среди них есть и знаменитая фраза бывшего мэра Евгения Ройзмана «В душе у тебя грязь».

Фото: Александр Сафронов

- Об открытках можно рассказать анекдот, -рассказывает основатель проекта Александр Сафронов. - Заходят как-то в бар Есенин, Высоцкий, Чехов, Ройзман и заводят разговор про Урал. Каждая их цитата идеально показывает уральские проблемы, которые не меняются веками, аж с 1890-х годов. На улицах все та же грязь, количество заключенных растет, а экология в плачевном состоянии. В экологическом рейтинге организации «Зеленый патруль» наша область занимает почетное 85 место, последнее из всех. Открытки созданы в противовес другим сувенирам, которые расхваливают красоту уральской природы и силу уральского духа. Мы же хотим говорить об Урале начистоту.

Высоцкий очень критично отзывался о Свердловске. Фото: Александр Сафронов

Все открытки можно приобрести в магазине «Got-Comics» на втором этаже в Ельцин центре.