Осужденная за репост Чудновец добилась блокировки клипа на песню Oxxxymiron

СЕГОДНЯ 16:03 2018-10-30T16:27:12+03:00

Для этого она обратилась в Роскомнадзор

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Осужденная за репост воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец добилась блокировки фанатского клипа на песню рэпера Oxxxymiron «Последний звонок». До этого она пожаловалась на видеозапись в Роскомнадзор.

Фото: Youtube

- Контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов, - отныне выдает Youtube.

Сама Чудновец заявила, что до последнего надеялась на подобную реакцию ведомства. В клипе демонстрировались кадры из эстонского фильма «Класс», демонстрирующие сцены расстрела студентов.

В клипе показан расстрел на подобии того, что был в Керчи. Фото: скриншот

Несмотря на удаление контента с Youtube, клип легко можно найти на других сайтах.

- Я всегда верила в людей на местах, - заявила Чудновец. – После трагедии Керчи подобные ролики опасно публиковать.

Останавливаться на достигнутом воспитательница не намерена, сегодня она сообщила о том, что пожаловалась в прокуратуру на рэпера Face, известного своими матерными песнями. На тот момент она еще не знала, что артист отменил свой тур по городам России, так как не смог продать нужное количество билетов.

- Мне хватило одной его песни «Бургер», и я поняла, что его необходимо запретить, - добавила Чудновец. – Да, мне сообщили, что его концерты отменены уже после того, как я написала заявление.

Евгения Чудновец стала известна на всю страну после того, как в 2016 году ее приговорили к 5 месяцам колонии за репост во «ВКонтакте» ролика с издевательствами над обнаженным ребенком. В марте 2017 года приговор был отменен, и женщина вышла на свободу.

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