2018-10-30T16:00:12+03:00
Недвижимость

Устранять начнут завтра: из-за прорыва трубы на Уралмаше затопило две улицы

Устранять начнут завтра: из-за прорыва трубы на Уралмаше затопило две улицы
Павел ПИВОВАРОВ
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Вода залила всю проезжую часть. Фото: Роксана ИсмайловаВода залила всю проезжую часть. Фото: Роксана Исмайлова
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В Екатеринбурге на Уралмаше во вторник днем прорвало трубу, после чего перекресток улиц Коммунистическая и Индустрии превратились в реку. Потоки воды, хлынувшие около четырех часов дня, парализовали движение. Об инциденте «КП» рассказала очевидица.

- Проходила мимо перекрестка примерно в 15.50 часов. Дорога была полностью затоплена. Хлынул сильный поток воды. Аварийная служба уже работала на месте, - отметила екатеринбурженка Роксана Исмайлова.

Фото: Роксана Исмайлова

Фото: Роксана Исмайлова

В пресс-службе МУП «Водоканал» корреспонденту заявили о том, что неизвестно, когда будет устранен прорыв.

- Утечка на проезжую часть. Заявка поступила в 15:40, сейчас бригада на месте, отключают поврежденный водовод дм 400 мм. Бригады будут работать круглосуточно. В 16:25 было перекрыто водоснабжение, - отметила представитель МУП «Водоканал» Ольга Булатова.

Фото: Роксана Исмайлова

Фото: Роксана Исмайлова

В настоящий момент жители двух многоэтажных домов остаются без воды. Ремонтировать водопровод начнут только завтра.

Фото: Роксана Исмайлова

Фото: Роксана Исмайлова

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

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