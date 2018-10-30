2018-10-30T14:41:42+03:00
Экономика

Волонтеры ВИЗ-Стали помогли детскому дому

Им помогли воспитанники
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Помощь детскому дому. Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиПомощь детскому дому. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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Участники корпоративного конкурса ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) «Молодой лидер» помогли детскому дому №7 Екатеринбурга. Волонтерская команда работников участка по производству газа отремонтировала стулья, тумбочки и шкафы, отрегулировала решетки радиаторов, отладила вентиляцию в санитарных помещениях.

По словам воспитателя социального учреждения Ольги Столбовой, ребята из детского дома были очень рады приходу заводских волонтеров, помогали им прибивать гвозди, прикручивать шурупы и др.

- Совместная работа и общение с заводчанами очень важны для социальной адаптации воспитанников социального учреждения, поскольку это дает возможность передать ребятам умения и навыки, которые пригодятся им во взрослой жизни, – отметила Ольга Столбова.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Реализация социально значимого волонтерского проекта – один ключевых этапов конкурса «Молодой лидер», который нацелен на раскрытие творческого потенциала, организаторских и управленческих способностей, на развитие карьеры перспективных сотрудников.

Конкурсанты уже испытали себя в командных состязаниях и деловой игре. По итогам всех этапов будет определены 12 участников, которые пройдут в финал.

Репортаж о том, как заводчане помогали детскому дому, можно посмотреть по ссылке.

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