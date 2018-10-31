2018-10-31T17:31:10+03:00
Спорт

Снежное побоище: «Урал» разыгрывает путевку в четвертьфинал Кубка России с «Нижним Новгородом»

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Олег Галимов
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Игра проходит на УралмашеИгра проходит на УралмашеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Добрый вечер уважаемые любители футбола! С минуты на минуту в Екатеринбурге на стадионе «Уралмаш» начнется матч 1/8 Кубка России по футболу. Местный «Урал» принимает ФК «Нижний Новгород», который выступает в ФНЛ.

Матч обещает быть захватывающим, ведь для обоих коллективов этот турнир, пожалуй, единственная возможность попасть в еврокубки. «Урал» уже был в шаге от триумфа весной 2017 года, когда дошел до финала. В решающем матче «шмели» уступили московскому «Локомотиву» со счетом 2:0.

С начала сезона «Урал» играл на «Екатеринбург Арене», но из-за заморозков футболистов попросили освободить стадион до весны, чтобы не повредить изумрудный газон. До этой стадии гости с берегов Волги обыграли ФК «Челябинск» со счетом 1:0 и одолелеи в серии послематчевых пенальти «Уфу». «Урал» же в 1/16 Кубка обыграл на выезде «Нефетихимик» со счетом 2:3.

За последние двое суток в Екатеринбурге выпало до 10 сантиметров снега, поэтому сегодня футболистам будет весьма непросто зацепиться за скользящий мяч.

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