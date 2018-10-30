«Сейчас мой ресурс больше, чем когда я был мэром»: Евгений Ройзман открывает приемную в центре Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 12:17 2018-10-30T12:32:42+03:00

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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил о возобновлении личных приемов населения. Теперь экс-политик будет решать вопросы горожан не в одиночку, а в компании нескольких юристов.

Как показывает практика, за помощью приходят жители не только уральской столицы, но и со всей Свердловской области. За то время, что Ройзман занимал кресло градоначальника, к нему обратились более 10 тысяч человек.

В этом здании откроется новая приемная. Фото: Google maps

Новая приемная откроется в эту субботу, 3 ноября, на Толмачева ,11. Для начала в помещении проведут субботник, в котором может принять участие любой желающий, а уже со следующей недели благотворительный «Фонд Ройзмана» начнет принимать людей.

- Я провожу приемы населения с 1999 года, - рассказал «КП-Екатеринбург» Ройзман. – Люди всегда обращаются туда, где им готовы помочь. Сейчас мой ресурс больше, чем когда я был мэром. У нашего фонда много связей в сфере медицины, также мы можем запросить у коллег из Москвы.

Чтобы не нарушать традиции, Ройзман будет вести личные приемы в уже привычное для уральцев время – по пятницам, с утра и до последнего человека.

- За эти годы я понял, что в пятницах есть свой минус: у многих ведомств сокращенный рабочий день, а у сотрудников расслабленное настроение перед выходными. Иногда это мешает оперативно помочь людям, - добавил бывший мэр.

Евгений Ройзман был председателем Гордумы Екатеринбурга с осени 2013 по май 2018 года. Он досрочно подал в отставку, не согласившись с отменой прямых выборов мэра. Его приемником стал вице-губернатор Александр Высокинский.

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