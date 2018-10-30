2018-10-30T12:04:10+03:00
Общество

«Не досчитались дохода»: «Росгосцирк» просит полицию проверить уральский филиал

Кроме того они через суд пытаются обжаловать его закрытие из-за нарушений пожарной безопасности, которое назначено на 1 ноября
Данил СВЕЧКОВ
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По решению суда цирк должен закрыться 1 ноября.По решению суда цирк должен закрыться 1 ноября.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Конфликт вокруг смены руководства екатеринбургского цирка набирает обороты. Пока действующий, но отстраненный, директор, Анатолий Марчевский, лежит в больнице, его московское начальство решило написать заявление в полицию с просьбой разобраться в работе своего уральского филиала.

– Мы написали заявление по ситуации. Мы обнаружили много нарушений финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия, екатеринбургского государственного цирка, – пояснил Василий Браташ, советник генерального директора «Росгосцирка». – Не досчитались своего дохода. В заявлении конкретные фигуранты не указаны. Указан только руководитель предприятия. Фигурантов будет уже определять следствие.

Анатолий Марчевский остается директором цирка, но от руководства им он отстранен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анатолий Марчевский остается директором цирка, но от руководства им он отстранен.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областном полицейском главке подтвердили, что заявление от «Росгосцирка» к ним поступило и уже началась проверка.

– Такой документ поступил в конце минувшей недели в подразделение по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции регионального главка МВД, – пояснил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. – Оно зарегистрировано. По нему проводится проверка группой оперуполномоченных. По итогам будет принято соответствующее решение.

Из-за грядущего закрытия цирка, едва не сорвалась премьера нового шоу «Баронетты», которое стартовало 27 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за грядущего закрытия цирка, едва не сорвалась премьера нового шоу «Баронетты», которое стартовало 27 октября.Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, что у Анатолия Марчевского отозвали доверенность на руководство цирком, стало известно в середине прошлой недели. Сам Анатолий Павлович обещал высказать свою точку зрения на произошедшее позднее, когда выпишется из больницы. В «Росгосцирке» же рассказали, что отстранили его из-за угрозы закрытия предприятия. Ленинский суд Екатеринбурга постановил прекратить работу цирка 1 ноября, так как во время проверки в здании обнаружилось множество нарушений пожарной безопасности. Сегодня «Росгосцирк» обжаловал это решение.

– «Росцгосцирком» подана апелляционная жалоба, – сообщил Василий Браташ. – Будем ждать назначения к рассмотрению. Все в процессуальном порядке. Дата рассмотрения еще не известна.

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