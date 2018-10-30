Тариф подрастет с нового года: четыре наивных вопроса о капремонте дома

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-30T10:43:56+03:00

Разбираемся, зачем платить деньги жителям новостроек и что делать, если дом поставили в график ремонтов на 2040 год

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Каждый месяц жители многоквартирных домов получают квитанции на оплату взносов за капремонт. Несмотря на то, что платежки приходят уже несколько лет, многие до сих пор не понимают, зачем их оплачивать.

Куда идут деньги?

Жители Свердловской области платят за капремонт по единому тарифу 9 рублей за квадратный метр. С 1 января 2019 года платить придется на 36 копеек больше. Ежегодно список домов, которые платят взносы, обновляют. В него включают новостройки после первых трех лет эксплуатации и исключают аварийные дома, которые ремонтировать нет смысла.

Собранные средства перечисляются в общий региональный котел, после чего областной Фонд капремонта сам определяет, как распорядиться суммами. Прежде всего они идут тем домам, которые больше всего нуждаются в ремонте. Если же собственники конкретного дома не хотят, чтобы их средства шли на ремонт другого дома, они на общем собрании могут принять решение об открытии специального счета в банке, куда будут перечисляться их деньги.

- Например, в доме идет капремонт стоимостью больше трех миллионов рублей, а на счету жильцы накопили всего 300 тысяч рублей, - объясняет пресс-секретарь НКО Региональный фонд содействия капитальному ремонту в многоквартирных домах Евгения Гирш. - Не хватающие средства берутся из общего котла, а потом собственники продолжают платить в течение 30 лет.

Ремонт может растянуться на несколько летФото: Алексей БУЛАТОВ

Что отремонтируют?

Когда настанет черед вашего дома, то вы вправе требовать замену лифтов, электропроводки, кровли, фасада, фундамента, обновления подвала, замену всех инженерных систем строения.

Нередко бывает так: дом требует капремонта, но срок еще не подошел. В таком случае, можно приблизить срок его проведения.

- Например, пришла в негодность крыша. В этом случае жильцы дома должны провести собрание собственников и проголосовать за приближение срока капремонта, а также составить протокол собрания, - рассказывает Евгения Гирш. - Управляющая компания готовит акт осмотра помещения и выдает техническое заключение. Все три документа нужно отнести в отдел ЖХК администрации муниципалитета. После этого органы местного самоуправления принимают решение о приближении сроков капремонта. Если это решение положительное, тогда Фонд капремонта запускает процесс. Нужно понимать, что это процесс не одного месяца: ведь необходимо сделать проектно-сметную документацию и найти с помощью конкурса подрядную организацию.

Когда ждать ремонт?

Многоквартирные дома в Свердловской области включены в специальную программу, расписанную на 30 лет вперед. Логика очередности проста: чем старше ваш дом, тем быстрее его отремонтируют. При этом не стоит ждать единовременного капремонта, сначала в доме начнут ремонтировать самые изношенные коммуникации. Весь процесс может растянуться на несколько лет.

Платить или не платить

Это вопрос был на повестке дня сразу после появления новых квитанций. Сегодня специалисты дают на него однозначный ответ: если собственник не платит за капремонт, то он нарушает закон со всеми вытекающими последствиями. Долг будет копиться, после чего гражданину начислят пеню. Злостным неплательщикам стоит ждать судебных приставов, которые легко и без зазрения совести опишут ваше имущество.

От оплаты освобождаются только пенсионеры от 80 лет. Одинокие и безработные пенсионеры от 70 лет, а также семьи из пенсионеров платят лишь половину. Столько же платят многодетные семьи, инвалиды первой и второй групп, а также дети-инвалиды. Главное условие для предоставления льгот – жилье должно находиться в собственности у человека, претендующего на льготы.