Уральскую певицу «Монеточку» добавили в «черный список» прокуратуры

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-30T09:29:14+03:00

Вместе с ней в «бан» попали «Элджей», Jah Khalib и Matrang.

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Певица Елизавета Гырдымова, более известная как «Монеточка», попала в немилость прокуратуры Нижегородской области. По версии ведомства, возрастные ограничения организаторов ее концерта не соответствовали содержанию песен. Надзорный орган уже отменил выступление екатеринбурженки, а также «Элджея», Jah Khalib и Matrang.

- Фактически на мероприятиях исполнены композиции, содержащие нецензурную брань, а также иную запрещенную для распространения среди детей информацию, в том числе способную вызвать у них желание употребить алкоголь и запрещенные вещества, а также совершить действия, представляющие угрозу их жизни и здоровью либо жизни и здоровью окружающих, - сообщили в прокуратуре.

Изначально «Монеточка» должна была выступить в Нижнем Новгороде 21 октября, но заболела накануне концерта. Выступление перенесли на 2019 год.

- Мы вынуждены перенести концерт в связи с болезнью «Монеточки», - рассказали организаторы. - Состояние за дни отдыха не стабилизировалось, не смотря на постоянные походы к врачу и процедуры. Концерт состоится в 2019 году. Все билеты будут действительны. Информация о концерте появится здесь и в официальной группе Лизы. Билеты на следующий концерт будут действительны.

Неизвестно, состоится ли долгожданный концерт в следующем году, так как прокуратура обещает продолжить работу в этом направлении.