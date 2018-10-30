2018-10-30T10:35:03+03:00
Экономика

От аквариума до машины: весь дом под присмотром видеокамер

Это возможность видеть семью в любой точке мира
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Близкие всегда будут рядом с новой системой видеонаблюдения. Фото: предоставлено заказчикомБлизкие всегда будут рядом с новой системой видеонаблюдения. Фото: предоставлено заказчиком
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В современном мире работа максимум внимания и самоотдачи, постоянные путешествия и командировки оставляют все меньше времени для семьи. Как не забывать лица родных и быть в курсе всех событий дома?

Цифровые технологии позволяют в любой точке мира и в любой момент увидеть, что происходит дома: сын вернулся из школы, жена учится готовить по новому рецепту, собака ждет у двери или теща забрала аквариум.

Система домашнего видеонаблюдения от «Ростелекома», установка которой занимает всего несколько минут, включает в себя цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной подсветкой в ночное время, широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Доступ к записям и самой видеокамере, транслирующей картинку в режиме реального времени, обеспечивается через любой браузер или с помощью мобильного приложения везде, где есть интернет.

Услуга позволяет быть в курсе всего: чем занимается бригада в квартире, где идет ремонт, стоит ли машина на парковке, пока Вы в отпуске заграницей, все ли в порядке с пожилыми родителями. Система видеонаблюдения позволяет решать множество задач, делает жизнь легче и держит Вас в курсе домашних дел.

Все видеозаписи хранятся на облачном сервисе «Ростелекома», что гарантирует их защищенность от всех возможных киберугроз. Длительность нахождения данных в архиве регулируется клиентом и может устанавливаться на срок от 7 до 30 дней. Для решения любых вопросов по системе видеонаблюдения действует круглосуточная техническая поддержка абонентов.

Видеокамеры от «Ростелекома» могут быть установлены как внутри, так и снаружи дома, на приусадебном участке или у стоянки автомобиля, при этом система легко настраивается в личном кабинете под конкретные требования каждого отдельного клиента: например, отслеживание движения или появление посторонних. В случае возникновения прописанной ситуации на мобильный телефон немедленно отправляется push-уведомление или sms, они также присылаются в случае перекрытия обзора камеры или ее неожиданного выключения.

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