2018-10-30T09:13:44+03:00
Общество

«У сына ссадины, собака растерзана»: жительнице Нижнего Тагила дали 5 тысяч рублей компенсации за нападение своры бездомных псов

Получить даже эти небольшие деньги удалось только после вмешательства прокуратуры
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Инцидент произошел, когда женщина вместе с пятилетним сыном выгуливали свою собакуИнцидент произошел, когда женщина вместе с пятилетним сыном выгуливали свою собакуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Нижнего Тагила помогла местной жительнице получить материальную компенсацию после нападения на ее семью стаи бездомных псов. Инцидент произошел еще в весной, когда женщина вместе с пятилетним сыном выгуливали свою собаку.

Возле дома № 48 по улице Зари навстречу им выбежали несколько бродячих животных, а уже черех несколько секунд псы набросились на людей и их питомца. Женщине чудом удалось спасти сына, а вот домашний любимец мальчика, к сожалению, был растерзан и погиб.

- Ребенок получил ссадины, а также нравственные страдания. В ходе проверки установлено, что нападение безнадзорных собак стало возможным из-за бездействия администрации в отношении отлова бродячих животных, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Главе Нижнего Тагила внесено представление с требованием устранить нарушения.

Кроме того, прокурор направил в суд иск о взыскании с мэрии компенсации морального вреда в пользу матери мальчика. Служители Фемиды определи сумму в размере пяти тысяч рублей.

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