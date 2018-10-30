«У сына ссадины, собака растерзана»: жительнице Нижнего Тагила дали 5 тысяч рублей компенсации за нападение своры бездомных псов

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-30T09:13:44+03:00

Инцидент произошел, когда женщина вместе с пятилетним сыном выгуливали свою собаку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Получить даже эти небольшие деньги удалось только после вмешательства прокуратуры

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Нижнего Тагила помогла местной жительнице получить материальную компенсацию после нападения на ее семью стаи бездомных псов. Инцидент произошел еще в весной, когда женщина вместе с пятилетним сыном выгуливали свою собаку.

Возле дома № 48 по улице Зари навстречу им выбежали несколько бродячих животных, а уже черех несколько секунд псы набросились на людей и их питомца. Женщине чудом удалось спасти сына, а вот домашний любимец мальчика, к сожалению, был растерзан и погиб.

- Ребенок получил ссадины, а также нравственные страдания. В ходе проверки установлено, что нападение безнадзорных собак стало возможным из-за бездействия администрации в отношении отлова бродячих животных, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Главе Нижнего Тагила внесено представление с требованием устранить нарушения.

Кроме того, прокурор направил в суд иск о взыскании с мэрии компенсации морального вреда в пользу матери мальчика. Служители Фемиды определи сумму в размере пяти тысяч рублей.