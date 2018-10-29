Свозили подозреваемого на кладбище и пообещали убить: на Урале суд вынес приговор бывшим полицейским

СЕГОДНЯ 18:37 2018-10-29T18:47:53+03:00

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В Свердловской области суд вынес приговор криминальной четверке в погонах, которые осенью прошлого года издевались над мужчиной. Кроме этого, один из осужденных в бытность руководства отделом полиции Сухого Лога после работы сливал казенный бензин со служебных автомобилей. Всего он успел украсть больше полутоны горючего.

Сроки бывшие полицейские получили за инцидент, который приключился 2 октября минувшего года. Тогда в отдел полиции обратился местный житель, пожаловавшийся на своего сына. Мужчина якобы испортил ворота его дома.

Стражи порядка решили проучить молодого сорванца. Полицейских не смутило, что их методы попадали под уголовную статью.

Поймав нарушителя порядка, заместитель начальника отдела Павел Шабуров, его коллега Артем Лешуков, а также начальник отдела уголовного розыска по Сухому Логу Тимур Саджай, получили указание от начальника отдела полиции Юрия Басова принять меры в отношении потерпевшего.

Желая выслужиться перед руководством, а также заслужить уважение пожаловавшегося в полицию мужчины, который имеет влияние в коммерческих и политических структурах города, полицейские усадили нарушителя в служебный автомобиль «УАЗ Патриот».

Дав задержанному крепкую пощечину, стражи порядка отвезли его на кладбище села Таушканское, где пообещали убить. Однако вместо этого сильно побили и пытались задушить, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Мужчин признали виновными в превышении должностных полномочий и насилии. А одного из группы осудили за растрату.

Место, где издевались над мужчиной. Фото: СУ СК РФ по Свердловской области.

Сразу после инцидента все подозреваемые лишились своих постов и были уволены из органов внутренних дел.

- Все должностные лица, о которых идет речь, были выявлены и изобличены сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности регионального главка МВД совместно с коллегами из ФСБ, - рассказывает пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых. - Всех подозреваемых сначала отстранили от исполнения служебных обязанностей, а позже уволили по отрицательным мотивам. Собранные сыщиками материалы были переданы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По информации следователей регионального СК, все «оборотни в погонах» избежали реального срока, отделавшись условными: от 3 лет и 2 месяцев лишения свободы до 3 лет и 4 месяцев.