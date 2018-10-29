Девушка, которую с двумя мертвыми друзьями нашли в лесу под Екатеринбургом, пришла в сознание

СЕГОДНЯ 16:58 2018-10-29T16:57:51+03:00

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Жительница Екатеринбурга Елизавета Жучкова, которую летом нашли в лесу под поселком Лечебным с двумя мертвыми друзьями, пришла в сознание. Впервые после пропажи она вышла в Сеть, а также встретилась с родителями и маленькой дочкой.

- Жива, здорова. Всем спасибо за поддержку, - написала она на своей странице во «ВКонтакте»

28 июля Елизавета вместе с Михаилом Фофановым и Денисом Квашиным пошла на концерт в Teleclub, а потом компания отправилась гулять в лес. После четырех дней поисков друзей нашли волонтеры: молодые люди были мертвы, а Лизу в тяжелом состоянии доставили в больницу.

- Ее выпишут, в лучшем случае, через месяц, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец Елизаветы. – У нее проблемы с памятью, но они не критичны. Нас с матерью она узнала.

Михаил и Денис были уже мертвы, когда их нашли волонтеры. Фото: соцсети

После того, как было проведено вскрытие, выяснилось, что друзья употребляли внутривенно синтетические наркотики.

- Меня мало интересует причина, по которой она оказалась в больнице. Для меня важнее всего ее здоровье, - добавил отец Лизы.

Близкие Михаила и Дениса до сих пор не могут поверить в произошедшее. Парни всегда были на хорошем счету.

- Ребята были старыми друзьями, вместе работали в комплексе русских бань - были парильщиками, и находились там на хорошем счету, - рассказывали друзья пропавших. - К загулам они были не склонны, к тому же, у Лизы была маленькая дочка, которую она не могла оставить надолго.

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