ВТБ расширяет продажи полисов «Защити будущее»

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-29T14:54:02+03:00

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Банк ВТБ расширяет зону продаж страхового медицинского продукта «Защити будущее», который был разработан компанией ВТБ Страхование совместно с группой компаний «Мать и дитя». Теперь полис можно приобрести в розничных отделениях банка, расположенных в 23 городах присутствия клиники, среди них – Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Тюмень, Новосибирск и др. Ранее в рамках пилотных продаж полисы были доступны в восьми городах.

Программа «Защити будущее» предусматривает проведение профилактических обследований для раннего выявления патологий, связанных с репродуктивной функцией, и их лечение, включая проведение ЭКО. В случае выявления онкологического заболевания по итогам обследования проводится верификация диагноза, получение второго медицинского мнения на онкологическом консилиуме врачей-экспертов, а также необходимые исследования для разработки персонализированного плана лечения. По результатам проведенного обследования пациент может воспользоваться телемедицинскими онлайн-консультациями с лечащим врачом для дальнейшего наблюдения и при необходимости лечения.

- За три месяца пилотных продаж мы реализовали более двух тысяч полисов «Защити будущее», что превзошло наши ожидания. Увидев высокий спрос со стороны населения, мы приняли решение расширить зону продаж полисов на все города, где присутствуют медицинские учреждения нашего партнера, - рассказала старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.

Фото: пресс-служба ВТБ

- Мы стремимся к тому, чтобы качественные страховые продукты были доступны жителям всей страны. Поэтому нашим главным партнером является банк ВТБ, один из крупнейших в России по масштабу региональной сети, - прокомментировал первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование Олег Меркулов.

Стоимость полиса «Защити будущее» составляет 15 тысяч рублей в год. Страховое покрытие - 450 тысяч рублей. Приобрести его могут граждане РФ в возрасте от 18 до 50 лет. Страховой продукт доступен в отделениях банка ВТБ. Медицинские услуги оказываются на базе клиник ГК «Мать и дитя».