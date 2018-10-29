2018-10-29T12:53:14+03:00
Общество

Цирк «Аншлаг» ЦКиИ ЕВРАЗ НТМК завоевал серебряную медаль XIX Международного циркового фестиваля в Италии

Мероприятие прошло в городе Латина
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Олеся на фестивале в Италии. Фото: пресс-служба ЕВРАЗОлеся на фестивале в Италии. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ
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Россию на XIX Международном цирковом фестивале в Италии представляли артисты большого Московского цирка и гимнастка Олеся Федотова из Нижнего Тагила, которая выступила с ручным эквилибром «Лунная мечта».

В конкурсе не предполагалось детской категории и Олеся выступала наравне со взрослыми, она была единственным участником в возрасте 15 лет.

По итогам фестиваля Россия увезла не только серебряную медаль, но и две высшие награды, которые завоевали артисты Большого Московского цирка с номерами «Акробаты на встречных качелях» и «Акробаты с подкидными досками».

Олеся Федотова. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Олеся Федотова. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

- Олеся все выполнила отлично, она очень трудолюбивая и целеустремленная, - говорит об Олесе ее тренер Марина Гунина.

Олеся Федотова занимается в цирке «Аншлаг» 12 лет, на свой первый общероссийский конкурс в Санкт-Петербург она поехала в 4 года.

В списке наград Олеси – серебро конкурса в Монте-Карло, «Золотой слон» Международного всемирного фестиваля-конкурса циркового искусства цирка Юрия Никулина и много других наград международного и российского уровней.

Награды конкурса в Италии. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Награды конкурса в Италии. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Ежегодный цирковой фестиваль в Италии является одним из самых престижных в мире. Сюда съезжаются профессиональные деятели циркового искусства со всего мира. В этом году в нем принимали участие циркачи из Китая, Кубы, США, Италии, Франции, Румынии, Германии.

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