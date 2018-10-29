2018-10-29T13:07:46+03:00
Авто

«Жадность властей»: автомобилисты Екатеринбурга получают по несколько штрафов за один выезд на полосу общественного транспорта

«Письма» счастья приходят даже тем, кто не нарушает правила
Олег Галимов
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Оспорить лишние штрафы можно в ГИБДДОспорить лишние штрафы можно в ГИБДДФото: Алексей БУЛАТОВ
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Больше года прошло с того момента, как в центре Екатеринбурга появились новые выделенные полосы для общественного транспорта. Этой осенью к постоянным пробкам на головы автомобилистов свалилась еще одна проблема – чудаковатые камеры фиксации нарушений.

Только за последний месяц несколько водителей получили несколько штрафов за одно и тоже нарушение. Больше всего проблем возникает у тех, кто решится пересечь сплошную на улице Малышева от Гагарина до Восточной.

Одним из таких «счастливчиков» оказался автолюбитель Арсен Зимин. На фотографиях с камер видно, что камера дважды сфотографировала его «Ладу» с разницей в секунду.

Вот фотография от первого штрафа. Фото: предоставлено Асеном Зиминым

Вот фотография от первого штрафа. Фото: предоставлено Асеном Зиминым

Как результат – два штрафа.

А это уже снимок с другого ракурса через секунду. Фото: предоставлено Асеном Зиминым

А это уже снимок с другого ракурса через секунду. Фото: предоставлено Асеном Зиминым

- Чтобы добиться отмены лишних штрафов необходимо обратиться в центр автоматической фиксации, который расположен на первом этаже городской ГИБДД на Степана Разина, 16 , - пояснили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ведомства.

Еще один участок Малышева, где можно попасть в неоднозначную ситуацию – поворот к АЗС у «Вектора». Не все знают, что заезжать и выезжать с заправки следует через дорогу у «МакДоналдса».

Вот как выглядит поворот на заправку. Фото: Google maps

Вот как выглядит поворот на заправку. Фото: Google maps

Ниже фотография машины екатеринбуржца, который по привычке повернул через выделенную полосу, за что и получил «письмо счастья».

Mercedes екатеринбуржца повернул через выделенную полосу и сразу же попал в объективы камер. Фото: предоставлено водителем

Mercedes екатеринбуржца повернул через выделенную полосу и сразу же попал в объективы камер. Фото: предоставлено водителем

Неприятный сюрприз ждали и Артура Ветошкина, когда он на том же участке дороги решил объехать стоящий на «аварийке» автомобиль. Мужчина добился отмены штрафа через городскую ГИБДД.

Фото: предоставлено Артуром Ветошкиным

Фото: предоставлено Артуром Ветошкиным

По словам автоэксперта Кирилла Форманчука, в полиции автомобилистам идут навстречу, так как каждый выписанный штраф обоснован.

- Это следствие жадности наших властей, - рассказывает Форманчук. – Камеры устанавливала не ГИБДД, а администрация Кировского района. Согласно административному кодексу, штраф выписывают за перемещение автомобиля в неположенном место. То есть, за каждый сантиметр, который вы проехали по выделенной полосе, вам могут выписать штраф.

Справка «КП»

Штраф за выезд на выделенную для общественного транспорта полосу составляет 1500 рублей. Если вы оплатите штраф в течение месяца, то получите скидку 50%.

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