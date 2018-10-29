Учись на отлично и получай подарки

СЕГОДНЯ 11:29 2018-10-29T11:45:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Действительно ли это возможно – учиться на отлично? Утром – уроки в школе, в перерывах – подготовка к очередному конкурсу, а вечером – танцы. А еще на футбол хочется. Оказывается, все возможно! В Екатеринбурге вновь стартовал конкурс «Учись на отлично!», на котором школьники Свердловской области ежегодно доказывают, что главное во всех делах – желание.

Побороться за главный приз – встречу с полномочным представителем Президента России по Уральскому федеральному округу могут ученики с 5-го по 11-й класс включительно. Главное условие – собрать как можно больше пятерок по всем предметам и написать эссе на заданную тему.

Отметки выписываются в специальный бланк, который «Комсомольская правда» опубликует в газете только 2 раза: 31 октября и 28 ноября. Обратите внимание, что в бланк выписываются только те отметки «отлично», которые были получены с 10 сентября по 7 декабря 2018 года и выставлены в журнал или электронный дневник. Подробные условия смотрите в группе ВКонтакте «Учись на отлично» с Комсомолкой».

Бланк и эссе необходимо отправить до 17 декабря по адресу: 620072, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка 52 – офис 302 или скан по электронной почте на адрес: konkurs.ekb@phkp.ru.

Специальная номинация. В этом году в конкурсе могут принять участие несколько человек или даже целый класс. Для этого необходимо снять видеоролик «Моя любимая школа» или «Мой самый дружный класс» и приложить бланк участника с оценками лучшего ученика класса. Хронометраж видеоролика – до 2-х минут.

«…Утро выходного дня. На часах 7:00. Я открыл глаза. Встав с кровати, пошел в ванну, а вернувшись, обнаружил, что мою постель уже кто-то убрал. Этот факт меня насторожил, ведь кроме меня в доме никого не было. Пройдя в кухню, я снова был удивлен. Мой горячий завтрак уже стоял на столе».

Андрей Муравьев, победитель в номинации «Лучшее эссе» в 2017 году.

Конкурс проводится при поддержке полномочного представителя Президента России по Уральскому федеральному округу.