Они кормят наших детей: десятки работников столовых школ и садиков Свердловской области оказались инфицированы

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-29T09:34:09+03:00

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В детских садах и школах Среднего Урала прошли массовые проверки сотрудников пищеблоков носительство рота- и норовирусов. На начало октября в Свердловской области обследовали 9605 человек, а большая часть из них была проверена на базе регионального «Центра гигиены и эпидемиологии».

- Среди обследованных сотрудников пищеблоков школ антиген ротавирусов был обнаружен у 49-ти человек, антиген норовирусов – у 71. Что касается работников пищеблоков детских садов, носителями ротавируса оказалось 63 сотрудника, норовируса – 135, - сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора. - Все лица, у которых была обнаружена инфекция, были немедленно отстранены от работы.

Специалисты отмечают, что каждый из инфицированных сотрудников мог стать причиной распространения болезни среди детей. Подобный случай был зафиксирован в середине октября в школе № 83 Екатеринбурга, где сотрудники столовой стали источником кишечной инфекции. Тогда в больнице оказались трое учеников, а школу закрыли на карантин.