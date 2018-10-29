2018-10-29T09:00:05+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь завершила реконструкцию прокатного стана

На это потратили 12 миллионов рублей
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Обновленный прокатный стан. Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальОбновленный прокатный стан. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
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ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) завершила реконструкцию системы гидроуправления прокатного стана. Проект стоимостью 12 миллионов рублей позволит повысить стабильность и надежность работы агрегата, снизить эксплуатационные затраты.

Гидравлическая система управляет механизмами прокатного стана, которые подают, перематывают, прокатывают и перемещают рулоны металла. В ходе ее реконструкции полностью заменили комплектующие: установили гидропанели, трубопроводы, электроборудование нового поколения. Чтобы не останавливать производственный процесс, монтажные работы провели в несколько этапов во время плановых остановок агрегата.

Стан с реконструированной системой гидроуправления мощностью до 100 тысяч тонн трансформаторной стали в год – один из трех действующих на предприятии прокатных станов, на которых производят вторую холодную прокатку металла до конечной толщины – 0,23-0,5 мм.

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