ВИЗ-Сталь завершила реконструкцию прокатного стана

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-29T09:00:05+03:00

На это потратили 12 миллионов рублей

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ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) завершила реконструкцию системы гидроуправления прокатного стана. Проект стоимостью 12 миллионов рублей позволит повысить стабильность и надежность работы агрегата, снизить эксплуатационные затраты.

Гидравлическая система управляет механизмами прокатного стана, которые подают, перематывают, прокатывают и перемещают рулоны металла. В ходе ее реконструкции полностью заменили комплектующие: установили гидропанели, трубопроводы, электроборудование нового поколения. Чтобы не останавливать производственный процесс, монтажные работы провели в несколько этапов во время плановых остановок агрегата.

Стан с реконструированной системой гидроуправления мощностью до 100 тысяч тонн трансформаторной стали в год – один из трех действующих на предприятии прокатных станов, на которых производят вторую холодную прокатку металла до конечной толщины – 0,23-0,5 мм.