2018-10-29T08:55:53+03:00
Экономика

Лучшие ПСР-практики Белоярской АЭС могут быть применены на других предприятиях «Росэнергоатома»

Это авторское упражнение, инструктаж по основам работы системы и другие практики
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Фото: Управление информации и общественных связей Белоярской АЭСФото: Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС
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С 23 по 25 октября 2018 года на Белоярской АЭС прошёл итоговый визит развивающей партнёрской проверки качества развития Производственной системы «Росатом» (ПСР). Комиссия, в состав которой вошли специалисты Балаковской и Калининской атомных станций, проверила развитие по пяти направлениям: «Декомпозиция целей», «ПСР-потоки», «Управление проектами», «Обучение» и «Мотивация».

- Эксперты отметили рост показателей по всем направлениям по сравнению с результатами «предвизита», который, напомним, состоялся на Белоярской АЭС в августе нынешнего года, - рассказали в Управлении информации и общественных связей.

Кроме того, члены комиссии зафиксировали несколько лучших практик, которые могут быть применены на других предприятиях Концерна «Росэнергоатом». Среди них:

- высокая вовлечённость персонала к реализации проектов, способствующая наработке опыта ведения более масштабных ПСР-проектов;

- инструктаж по основам Производственной системы «Росатом», обязательный для всех вновь принятых работников;

- авторское упражнение, направленное на повышение интереса к изучению инструментов ПСР.

До конца года Белоярской АЭС предстоит подтвердить достижение показателей потоков/процессов, успешно завершить реализацию ПСР-проектов, а также провести исследование вовлечённости сотрудников, тестирование знаний. Однако по итогам состоявшегося визита члены комиссии уже выразили уверенность в успехе Белоярской АЭС и пожелали в будущем получить звание «Лидера ПСР».

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