Лучшие ПСР-практики Белоярской АЭС могут быть применены на других предприятиях «Росэнергоатома»
С 23 по 25 октября 2018 года на Белоярской АЭС прошёл итоговый визит развивающей партнёрской проверки качества развития Производственной системы «Росатом» (ПСР). Комиссия, в состав которой вошли специалисты Балаковской и Калининской атомных станций, проверила развитие по пяти направлениям: «Декомпозиция целей», «ПСР-потоки», «Управление проектами», «Обучение» и «Мотивация».
- Эксперты отметили рост показателей по всем направлениям по сравнению с результатами «предвизита», который, напомним, состоялся на Белоярской АЭС в августе нынешнего года, - рассказали в Управлении информации и общественных связей.
Кроме того, члены комиссии зафиксировали несколько лучших практик, которые могут быть применены на других предприятиях Концерна «Росэнергоатом». Среди них:
- высокая вовлечённость персонала к реализации проектов, способствующая наработке опыта ведения более масштабных ПСР-проектов;
- инструктаж по основам Производственной системы «Росатом», обязательный для всех вновь принятых работников;
- авторское упражнение, направленное на повышение интереса к изучению инструментов ПСР.
До конца года Белоярской АЭС предстоит подтвердить достижение показателей потоков/процессов, успешно завершить реализацию ПСР-проектов, а также провести исследование вовлечённости сотрудников, тестирование знаний. Однако по итогам состоявшегося визита члены комиссии уже выразили уверенность в успехе Белоярской АЭС и пожелали в будущем получить звание «Лидера ПСР».