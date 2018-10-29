В Екатеринбурге ищут жителя Тюмени, который приехал в командировку и пропал

СЕГОДНЯ 07:52 2018-10-29T07:58:28+03:00

О мужчине ничего не известно уже неделю. Дома его ждут жена и двое маленьких детей

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В Екатеринбурге ищут пропавшего при загадочных обстоятельствах 39-летнего жителя Тюмени. 22 октября Алексей Орлов попрощался с женой и двумя маленькими детьми и отправился на БлаБлаКар в столицу Урала, куда у него была запланирована командировка. Обратно в Тюмень мужчина должен был вернуться 24 числа, но уже спустя несколько часов после отъезда связь с ним оборвалась.

Фото: предоставлено родственниками

- Предположительно, может находиться в Екатеринбурге либо в Тюмени или где угодно, пока ничего не знаем. Такого никогда не было. Возможно с ним что-то случилось. Все переживаем и беспокоимся. Надеемся пока не поздно найти его, - говорит брат пропавшего мужчины Максим.

Рост Алексея Орлова - 183 сантиметра, телосложение плотное. Был одет в пуховик темно-синего цвета с пухом на башлыке, синие джинсы и черные туфли.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить его жене Анне - 8-929-264-08-17 или брату Максиму - https://vk.com/id474277866.