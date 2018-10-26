Уральский бизнес готов расширять сотрудничество с Южной Африкой

СЕГОДНЯ 15:26 2018-10-26T15:26:44+03:00

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Президент Уральской ТПП Андрей Беседин принял участие в инвестиционном форуме Сообщества развития Юга Африки (САДК), который прошел в московском отеле «FOUR SEASONS». Организаторами мероприятия выступили посольства ЮАР и Намибии в России при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, а также Уральской и Московской ТПП. Участники форума обсудили инвестиционные возможности и деловой климат в регионе САДК, в том числе в электроэнергетике, здравоохранении, логистике и в других сферах.

Андрей Беседин выступил с докладом на панельной сессии «Энергетика и развитие инфраструктуры», в которой приняли участие официальный представитель секретариата САДК Маполао Мокоена, президент Федерации предприятий Конго Альберт Юма Мулимби, председатель совета ди ректоров АО «РОТЕК» Михаил Лившиц и др.

В своем выступлении президент Уральской ТПП отметил, что торговые обороты между Свердловской областью и странами САДК очень незначительные и ограничиваются в основном поставками сырья для металлургических предприятий Среднего Урала. По мнению Андрея Беседина, сотрудничество необходимо развивать и по другим направлениям. В частности, Свердловская область может принять участие в модернизации транспортной и энергетической инфраструктуры Юга Африки.

На Среднем Урале производится широкий спектр продукции, начиная от турбин и заканчивая кабельной продукцией, которая может быть востребована на африканском континенте. Предприятия региона успешно конкурируют в Европе со своими системами управления движением по железным дорогам и имеют опыт модернизации тягового подвижного состава. Ряд свердловских компаний готов оказать услуги по организации надежного функционирования энергосетей.

Фото: пресс-служба Уральской ТПП

Для успешной реализации потенциальных проектов, полагает Андрей Беседин, уральским предпринимателям необходимы партнеры в странах САДК: сейчас, как представительства а в последующем – и для локализации производства. В этих вопросах Уральская ТПП рассчитывает на помощь организаторов конференции - Сообщества развития Юга Африки, Афрексимбанка, а также Российского экспортного центра.

- Мы приглашаем коллег к дальнейшему сотрудничеству, готовы при необходимости принять заинтересованные структуры на нашей территории и детально обсудить наши предложения, а также организовать рабочее взаимодействие по затронутым темам с предприятиями нашего региона, – сказал Андрей Беседин.

Сообщество развития Юга Африки (САДК)( Southern African Development Community (SADC)) — торгово-экономический союз стран Юга Африки, создан в 1992 году на базе Конференции по координации развития Юга Африки, образованной 11 странами субрегиона в 1980 году. Главная цель САДК — либерализация торговых связей стран-членов. В настоящее время в САДК осуществлено значительное снижение таможенных пошлин и достигнут существенный прогресс в устранении нетарифных ограничений во взаимных торговых связях.