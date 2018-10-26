2018-10-26T13:48:08+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге школьники избили четвероклассника и сломали ему шею

Ближайшие полгода мальчик будет ходить в корсете
Олег Галимов
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Хулиганы прыгали по его спинеХулиганы прыгали по его спинеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Банда старшеклассников школы № 50 Екатеринбурга избила 11-летнего Руслана. Драка произошла 29 сентября, о случившимся «Комсомолке» рассказал президент Уральского родительского комитета Евгений Жабреев.

- Руководство школы делает все возможное, чтобы «замять» инцидент, - говорит Жабреев. – Мы сообщили обо всем уполномоченному по правам ребенка Свердловской области Игоря Морокова, надеемся, что вскоре расследованием займется Следственный комитет и прокуратура.

Обидчики Руслана до сих пор не наказаны. Фото Google maps

Обидчики Руслана до сих пор не наказаны. Фото Google maps

Руслан – четвертый из восьми детей в семье. Уже в больнице выяснилось, что старшеклассники сломали ему шею. Родители написали заявление в полицию, но реакции отдела ПДН так и не последовало.

- Ближайшие полгода он будет ходить в корсете, и посещать процедуры, - рассказывает Бабушка Руслана. – Директор школы заявила, что мой внук неадекватный. Обидчики до сих пор не наказаны

В городском УМВД подтвердили, что родители Руслана обращались с заявлением, но пообещали прокомментировать ситуации позже. Свою проверку уже начал Следственный комитет.

- Будут установлены все обстоятельства случившегося, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. - Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, будет проведено необходимое экспертное исследование.

Директор школы № 50 Оксана Рожкова заявила, что в курсе нападения на Руслана и лично вызывала ему скорую.

В последние месяцы на Среднем Урале происходит небывалый всплеск подростковой жестокости. В конце лета в Березовском подростки до смерти забили 20-летнего инвалида, а на севере региона школьница собрала банду и избила двух сверстниц.

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