В Центре Екатеринбурга у бухгалтера консульства Германии украли 2 миллиона

СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-26T14:11:56+03:00

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Накануне возле Бизнес-центра Высоцкий произошло дерзкое ограбление. Двое неизвестных прямо на входе в небоскреб напали на мужчину и выхватили у него сумку, в которой находились наличные. После этого грабители бросились наутек. Пос ловам очевидцев и охраны бизнес-центра - они сели в белый внедорожник и уехали.

Позднее стало известно, что пострадавшим оказался сотрудник консульства Германии.

- Напали на нашего бухгалтера, который перевозил наличные деньги, - рассказывают в пресс-службе дипломатической миссии. - Вместе с ним был водитель-охранник, но так получилось, что он вошел в бизнес-центр первым. Бухгалтер шел позади и, когда проходил через крутящиеся двери на входе с него сорвали сумку. С сотрудником все в порядке, он не пострадал.

Место, где ограбили бухгалтера. Фото: Google maps

По предварительной информации речь пока идет о двух миллионах рублей.

- Для консульства , которое занимается выдачей виз нормальная практика перевозить наличные. Это легко могут быть деньги, которые путешественники заплатили за визу. Так называемый консульский сбор, - рассказывает "КП" источник близкий к ситуации. -

О случившемся гражданин Германии сообщил в полицию. Прибывшие на место ограбления силовики опросили очевидцев и сняли с двери-вертушки отпечатки пальцев. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

К слову, генеральное консульство Германии только с 18 октября переехало из «Атриум Палас Отеля» в БЦ «Высоцкий» и теперь располагается на 28 этаже небоскреба.