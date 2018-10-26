2018-10-26T14:11:56+03:00
Происшествия

В Центре Екатеринбурга у бухгалтера консульства Германии украли 2 миллиона

Он заходил в «Высоцкий» вместе с водителем
Олег Галимов
Поделиться:
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж»Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж»Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Накануне возле Бизнес-центра Высоцкий произошло дерзкое ограбление. Двое неизвестных прямо на входе в небоскреб напали на мужчину и выхватили у него сумку, в которой находились наличные. После этого грабители бросились наутек. Пос ловам очевидцев и охраны бизнес-центра - они сели в белый внедорожник и уехали.

Позднее стало известно, что пострадавшим оказался сотрудник консульства Германии.

- Напали на нашего бухгалтера, который перевозил наличные деньги, - рассказывают в пресс-службе дипломатической миссии. - Вместе с ним был водитель-охранник, но так получилось, что он вошел в бизнес-центр первым. Бухгалтер шел позади и, когда проходил через крутящиеся двери на входе с него сорвали сумку. С сотрудником все в порядке, он не пострадал.

Место, где ограбили бухгалтера. Фото: Google maps

Место, где ограбили бухгалтера. Фото: Google maps

По предварительной информации речь пока идет о двух миллионах рублей.

- Для консульства , которое занимается выдачей виз нормальная практика перевозить наличные. Это легко могут быть деньги, которые путешественники заплатили за визу. Так называемый консульский сбор, - рассказывает "КП" источник близкий к ситуации. -

О случившемся гражданин Германии сообщил в полицию. Прибывшие на место ограбления силовики опросили очевидцев и сняли с двери-вертушки отпечатки пальцев. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

К слову, генеральное консульство Германии только с 18 октября переехало из «Атриум Палас Отеля» в БЦ «Высоцкий» и теперь располагается на 28 этаже небоскреба.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Экс-мэра Среднеуральска, давшего взятку лжеполицейскому, заставили вернуть 61 миллион рублей
В Верхней Салде Kia на «зебре» сбила брата с сестрой
Метрополитен Екатеринбурга проверит сотрудников на наркотики за 370 тысяч рублей
На Среднем Урале «похоронили» три тонны сомнительных фруктов
Екатеринбургский МОАП заплатил 100 тысяч рублей за рекламу борделя
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов на треть
Пожарные потушили загоревшийся в Тавде ангар с мебелью
В Каменск-Уральском будут судить застройщика, укравшего у дольщиков 97 миллионов рублей
На Урале прокуратура добилась двукратного срока для наркосбытчика
Мэрия Екатеринбурга пустит бесплатные автобусы до мемориала жертвам политических репрессий
Мэр Екатеринбурга установил новую среднюю стоимость квадратного метра жилья
В выходные в Екатеринбург вернутся дожди
Дорожники за 7 миллионов рублей отремонтируют трассу Екатеринбург-Тюмень
У жителя Кировграда за долги арестовали кур, свинью и петуха
«Автомобилист» одержал 20-ю победу, обыграв дома магнитогорский «Металлург»
На Полевском тракте Daewoo Matiz насмерть сбил пешехода
Мужчина выпал из кабины: под Екатеринбургом грузовик смял трактор вместе с водителем
На Урале семерых организаторов игорных залов оштрафовали на 300 тысяч рублей
БК «Урал» подарит двоечнику, не смотревшему «Движение вверх», абонемент на весь сезон
На Урале будут судить мужчину, который угнал машину тестя, чтобы покатать пьяных друзей
В Горном университете состоялись выборы ректора
В следующем году доход казны Свердловской области вырастет на 25 миллиардов рублей
Первоуральску - Кабец: Гордума выбрала нового мэра
Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге переехало из отеля в бизнес-центр
Уральцы, укравшие за час из банкомата миллион рублей, избежали тюрьмы