2018-10-26T09:28:00+03:00
Здоровье

«Раньше января не будет»: в Екатеринбурге закончились тесты для ВИЧ-инфицированных

Пациенты должны сдавать подобные анализы 2-3 раза в год
Олег Галимов
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Поставками тест-систем занимается минздрав области.Поставками тест-систем занимается минздрав области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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ВИЧ-инфецированные жители Екатеринбурга остались без необходимых тестов на нагрузку. Речь идет о Свердловском областном центре борьбы и профилактики со СПИД на Ясной,46.

Данные исследования проводятся 2-3 раза в год и позволяют отслеживать прогресс лечения. Только за последнюю неделю на сайте «Перебои.ру» появилось несколько жалоб на нехватку тест-систем. Вот некоторые из них:

- В Екатеринбурге проблемы с анализом на вирусную нагрузку, - написал 25 октября Алексей. - Врач сказала, что кровь взять могут, но ее заморозят. Тест систем не хватает. Мне поменяли схему АРВТ в августе, и я не знаю, работает ли новая схема.

- Сдала анализы 17 октября, - пишет Елена. - Вирусную нагрузку не сделали. Нет тестов. Раньше января 2019 сказали, не будет.

Без необходимых тестов осталась и семейная пара

- В СПИД-центре отсутствуют тест-системы на вирусную нагрузку. По словам врача, в лучшем случае, они появятся в январе 2019 года. Получаю АРВТ с 2008 года. На иммунный статус делают 1 раз в 6 месяцев. А вот вирусная нагрузка последний раз была сделана в начале декабря 2017 года. С ноября 2018 года начинаю принимать новую схему АРВТ и беспокоюсь, что вирусную нагрузку смогу сдать не раньше, чем январь 2019. Мужу тоже отказались сделать тест на вирусную нагрузку, - поделилась Алена

В медицинском учреждении знают о проблеме, но сваливают вину на областной минздрав.

- Сейчас мы берем кровь для анализов, но временно замораживаем, - рассказала «КП-Екатеринбург» заместитель главного врача центра Галина Федотова. – Поставками тестов занимается минздрав, там и узнавайте, когда они появятся.

В пресс-службе ведомства пообещали прокомментировать ситуацию позже, но отметили, в центре профилактики «прекрасно знают сроки поставок тест-систем».

Справка «КП»

Вирусная нагрузка - мера тяжести вирусной инфекции, рассчитывается путем оценки количества вирусных частиц в определенном объёме биологической жидкости (в данном случае крови – прим.ред.) зараженного организма. В настоящее время регулярное тестирование доступно для ВИЧ-1, цитомегаловируса, вируса гепатита B и C

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