«Жильцы платят деньги, но они не всегда доходят по поставщика ресурсов!»: представитель «ЭнергосбыТ Плюс» рассказал, как оплата ЖКХ оседает в управляющих компаниях

СЕГОДНЯ 09:21 2018-10-26T09:28:53+03:00

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На радио «КП-Екатеринбург» Дмитрий Прилежаев, директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», объяснил слушателям, как образуются миллиардные долги, с какими УК лучше не сотрудничать, и что делать, если вы чувствуете, что вас дурят.

Ведущий: Давайте поговорим о тех, кого называют «исполнители коммунальных услуг». Это УК, ТСЖ, ЖЭУ. Долги есть?

Д. Прилежаев: Безусловно. Проблема долгов в сфере ЖКХ известна всем. И вашим слушателям, и всем участникам этого рынка, потому что об этой проблеме, в том числе, и на федеральном уровне, очень много и громко говорят. Задолженность в сфере ЖКХ, в том числе, перед нашей компанией исчисляется миллиардами рублей. На 1 октября долг за тепловую энергию только перед нами в Екатеринбурге, Нижней Туре, Первоуральске, Березовском, Верхней Пышме, Лесном - почти 6 миллиардов рублей. Больше 70% - долг УК, ТСЖ и ЖЭУ.

Ведущий: И как быть? Что вы можете сделать?

Д. Прилежаев: Мы сейчас ведем борьбу со злостными неплательщиками. В нашем поле зрения УК, которые платят менее 85% за тепловой ресурс. Мы ежемесячно через суды взыскиваем задолженность, начисляем пени, взыскиваем дополнительные расходы, связанные с госпошлиной и т.д. По сути, УК за свое недобросовестное исполнение обязательств по оплате потребленного ресурса несут дополнительные расходы. Но откуда они возьмут эти дополнительные расходы? Они попытаются переложить на плечи своих жильцов, своих конечных плательщиков. Эти деньги могут быть изъяты из услуги по содержанию жилья, или, например, жильцам не поставят какую-то новую качель.

Помимо просуживания и взыскивания через службу судебных приставов, мы применяем такие меры, как банкротство. По Екатеринбургу больше 50 исполнителей коммунальных услуг за последние несколько лет скатились в эту процедуру. Возбуждены дела, арбитражные управляющие занимаются этим, разбираются в том, какие причины стали основанием для введения банкротства, выясняют, куда делись деньги.

Большинство потребителей вовремя оплачивают квитанции, но деньги до поставщика доходят не всегдаФото: Алексей БУЛАТОВ

Законодатель, понимая серьезность этой проблемы, за последний год внес ряд изменений. И первое, что произошло весной этого года, регламентация процедуры так называемой «распаковки», то есть перехода жителей на прямые расчеты с поставщиками ресурсов. То есть, если УК имеет задолженность за тепло или горячую воду в размере 2 среднемесячных счетов, то у нас возникает право расторгнуть договор с этой УК и начать напрямую предъявлять квитанции за потребленный ресурс жильцам дома.

На сегодня более 40 УК по Екатеринбургу распакованы. Это 70 тысяч квартир. До распаковки процент оплаты не превышал 60%. После перехода на прямые расчеты процент оплаты стал составлять 96%. Разницу видите? Вопрос - куда раньше девались эти деньги? Когда процент оплаты выше 90 - это вполне понятная пропорция. Ниже 85% - это повод для внимания, для выяснения причин. Здесь уже подключаются юристы с точки зрения инициирования процедур банкротств, запускается механизм принудительного расторжения договоров.

Также есть примеры по уголовным делам – управляющая компания РЭМП УЖСК. Компания ушла в банкротство из-за больших долгов. Менеджмент этой компании создал новую компанию, «клон», и продолжил оказывать услуги, бросив старые долги. В отношении менеджеров компании возбуждено и расследуется дело.

В отношении менеджмента, учредителей и их партнеров, которые возможно участвовали в выводе денежных средств, собранных с населения, были приняты обеспечительные меры. В отношении этих 4 лиц есть основания полагать, что они причастны к доведению этой компании до банкротства. Суд возбудил соответствующее производство по привлечению их к субсидиарной ответственности: эти менеджеры своим имуществом, своими машинами, квартирами, телефонами, банковскими счетами будут отвечать перед кредиторами. И второе: суд в отношении этих лиц ввел обеспечительные меры, то есть запретил им распоряжаться своим имуществом. Это достаточно новая практика, мы ее в этом году начали активно применять. Суммы колоссальные, в суд подано заявление о привлечении 4 человек солидарно к субсидиарной ответственности на 662 миллиона рублей. Только по одной этой управляющей компании.

Ведущий: Вы привели в пример одну из компаний, которая очень на слуху. А есть ли вообще точки экстремума? Может, есть какие-то компании, с которыми нашим слушателям не стоит заключать договор, если они попытаются зайти на обслуживание их дома.

Д. Прилежаев: Есть ряд исполнителей, которые вызывают вопросы у всех. Из крупных - УК «Чкаловская. Мы все время озвучиваем их долги, они перевалили за четверть миллиарда рублей. Оплачивают они только по решению судов. В отношении этой компании мы инициировали заявление о банкротстве. Хочу добавить, что в сентябре Постановлением Правительства был утвержден перечень грубых нарушений, за которые исполнитель коммунальных услуг может лишиться лицензии. Наряду с другими одно из грубейших нарушений - наличие подтвержденной, равной двум среднемесячным периодам задолженности. Когда такое нарушение в первый раз, назначается штраф. На юрлицо - от 250 до 300 тысяч рублей, на должностное - до 100 тысяч. Если в течение 12 месяцев нарушение повторяется, УК лишается лицензии, а менеджмент дисквалифицируется. В отношении УК «Чкаловской» мы сейчас все эти новации применяем. Соответствующее заявление в ГЖИ направили.

Показания люди передают в управляющую компаниюФото: Алексей БУЛАТОВ

А есть другие примеры. Маленький ПЖЭК-210. Это один многоквартирный дом на Уральской 63, чуть больше 70 квартир. Этот ПЖЭК на протяжении 10 лет, собирая со своих жильцов плату за тепло и горячую воду, ни копейки не перечислил поставщику ресурса. Через суды взыскано, счета арестованы. Но менеджмент этого жилищного кооператива выпускает квитанции, собирает деньги наличкой. Куда он их девает? Этот вопрос нужно задать ему, и я думаю, что правоохранители в ближайшее время это сделают. Соответствующая информация и обращение уже направлены. Я знаю, что прокуратура по этому жилищному кооперативу держит на контроле проведение проверки. Кстати, когда в рамках проверки опрашивали жильцов дома, они удивлялись – как так?! Мы же платим, вот квитанции.

Ведущий: Как может жилец контролировать УК?

Д. Прилежаев: Жилец - конечный получатель коммунальных услуг. У него огромный перечень полномочий. Главное - не быть равнодушным. Нужно регулярно требовать отчеты, участвовать в собраниях, при подозрениях писать обращения в надзорные органы. ГЖИ будет проводить проверки. Никто кроме жильца не может принять решение, кто и как будет управлять его домом. Всегда можно отказаться от услуг недобросовестной УК и требовать возмещения убытков.