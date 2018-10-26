«Играет с посетителями в прятки»: в Екатеринбургском зоопарке поселилась амурская тигрица

СЕГОДНЯ 08:48 2018-10-26T09:20:38+03:00

Самку по кличке Джуна привезли еще весной, но только недавно вывели из карантина

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В зоопарке Екатеринбурга произошло редкое пополнение. В зоосад из столичного питомника привезли молодую самку амурского тигра по кличке Джуна. Это самый редкий подвид полосатых хищников - в природе их осталось гораздо меньше, чем в зоопарках. На данный момент самые крупные из всех кошачьих занесены в Красную книгу РФ и Красную книгу МСОП - CITES I, IUCN (EN).

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Джуна родилась 20 апреля прошлого года в зоопитомнике Московского зоопарка. В Екатеринбург тигрица приехала этой весной специальным авторейсом, но до лета находилась на карантине.

- Посетителям Джуна стала показываться совсем недавно, ведь обладая весьма робким характером, тигрица большую часть своего детства незнакомых людей практически не видела. Московский зоопитомник находится далеко от города, посетителей туда пускают не часто, что бы размножающиеся виды редких животные чувствовавали себя комфортно, - рассказали в пресс-службе зоопарка Екатеринбурга.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Сейчас Джуна освоилась на новом месте, с удовольствием гуляет по вольере и даже начала играть с посетителями в «прятки». По тигриным меркам самка еще подросток. Половозрелыми тигры становятся к 3-4 годам.