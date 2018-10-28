Капитан ФК «Урал» о своем удалении: «Обе желтые карточки мне непонятны. Судья не разобрался»

28 Окт. 16:00 2018-10-28T18:01:51+03:00

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Накануне ФК «Урал» упустил победу в матче с футболистами из Башкортастана. «Шмели» превзошли «Уфу» по игровым показателям, но в домашнем матче взяли лишь очко. Атмосферу игры омрачило скандальное судейство арбитра Алексея Еськова. На 86-й минуте он удалил капитана екатеринбуржцев Артема Фидлера. За то, что тот случайно попал внешней стороной ладони по лицу соперника. Журналист «КП» позвонил любимцу уральских болельщиков после игры и обсудил ход матча и судейство в игре.

- Не хотел бы резко оценивать работу Еськова, но мне искренне непонятно за что я получил первую желтую карточку, - говорит Фидлер. – Я не оскорблял арбитра. Спросил у судьи уважительно, почему он назначил в пользу «Уфы» штрафной удар, которого не было в принципе. Имею в виду эпизод, связанный с нашим игроком Андреем Егорычевым (игрок из Уфы упал во время борьбы за мяч с полузащитником шмелей – Ред.). Но когда мне показали вторую желтую карточку, я был в шоке. В радиусе меня и моего соперника никого не было. Судья нас хорошо видел. Я не специально это сделал, так как попросту его не видел. Он выбежал откуда-то сзади и оказался на расстоянии вытянутой руки. Судья такого уровня, как Еськов, должен был разобраться в такой ситуации. Сильного удара не было. И рука у меня находилась в естественном положении. Я выпрыгивал и боролся. Может, имел место человеческий фактор. Может он сам признает свою ошибку, но смысла в этом нет. Потому что меня уже удалили, я пропускаю следующую игру, а команда «Урал» не добирает очки. У нас было еще время додавить соперника.

- То есть эпизод сказался на духе всей команды и нервах игроков и причина ничьей в этом? Тот же защитник Балажиц очень бурно отреагировал на вашу вторую желтую. Да и вы превзошли уфимцев по числу ударов в створ - три против одного...

- Я не могу судить по игре со стороны, потому что, когда ты находишься на поле, все видится совсем иначе. Ну, конечно, это эмоции. Когда судья принимает неправильное решение, эмоции перехлестывают. После такого очень тяжело удерживать нити матча, так как все на эмоциях. Может быть ты и прав.

- Нарушение за которое вас удалили можно назвать обычным столкновением, футбольной борьбой. Как относитесь к тому, чтобы наши арбитры давали бороться как в английской премьер-лиге?

- Столкновение с люксембуржцем – это игровой момент. Я согласен, что за нарушения должны давать желтые и красные карточки. Но только, если умышленно. Я за это. Но я выпрыгивал в эпизоде. Я же не пингвин и не могу, выпрыгивая, прижать руки к себе. Кстати, Алексей Еськов является бывшим футболистом и он должен это понимать. Кстати, футболист встал и сразу же начал штрафной подавать. Даже, если бы медики вышли к нему, то он бы все равно подавал этот штрафной. То есть, вторую желтую карточку, я тоже не должен был получать. Но первую карточку я получил за то, что пошел нормально поговорить с арбитром на правах капитана. Это ненормально.

А вот тот же Вернблум был, игравший за московский ЦСКА, так было смешно на судей смотреть. Он подбегал к арбитрам орал на них и материл. И никто не давал ему ничего. Они просто затыкали рот себе. Если ты такой принципиальный, то будь им всегда.

- Еськов известен скандальным судейством игр именно с вашей командой. В матче против «Зенита» в 2017 году в Петербурге, он вовсе удалил двух ваших игроков. Есть ли желание, чтобы этого судью не назначали на игры «Урала»?

- Не скажу, что у меня есть негатив к Еськову. Всякое бывает в жизни. Никто не говорит, что Еськов это сделал специально. Не хочу его обвинять. Но в играх с нами у Еськова не идет. Может не нужно его ставить на наши игры. Но это не мне решать.

Следующую игру ФК «Урал» проведет в среду. Оранжево-черные сыграют в 1/8 финала Кубка России. Соперником «шмелей» станет ФК «Нижний Новгород».