2018-10-27T16:43:51+03:00
Спорт

В борьбе за выживание: «Урал» на своем поле сыграл вничью с «Уфой»

«Шмели» пропустили первыми и сумели отыграться лишь во втором тайме
Олег Галимов
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Под занавес встречи прямую красную карточку получил капитан хозяев Артем ФидлерПод занавес встречи прямую красную карточку получил капитан хозяев Артем ФидлерФото: Алексей БУЛАТОВ
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Матч против «Уфы» был очередным шансом для екатеринбуржцев взять три очка против соперника, который также завис в нижней части турнирной таблицы чемпионата России.

Статистика была не на стороне «Урала»: последний раз «шмели» забивали своими силами команде из Башкирии лишь в 2016 году, а после этого мяч если и залетал в ворота уфимцев, то только после автогола.

«Уфа» - одна из самых неуступчивых команд нашего чемпионата Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уфа» - одна из самых неуступчивых команд нашего чемпионатаФото: Алексей БУЛАТОВ

В отличие от игры с «Крыльями Советов», хозяева не владели явным территориальным преимуществом, как и предполагалось, основная борьба проходила в центре поля. За весь первый тайм футболисты «Урала» провели только одну по-настоящему опасную для ворот «Уфы» атаку, за что и поплатились голом «в раздевалку».

На 43 минуте гости разыграли угловой: полузащитник из Люксембурга Оливье Тилль прострелил с правого фланга в штрафную, где оставленный без присмотра защитник Аликин слету поразил ворота Ярослава Годзюра.

Ярослав Годзюр по-прежнему не может сыграть на ноль в этом сезоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярослав Годзюр по-прежнему не может сыграть на ноль в этом сезонеФото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу отметим, что 34-летний Павел Аликин является самым опытным игроком своей команды и по совместительству капитаном.

Во втором тайме «Уралу» терять было уже нечего, и именно поэтому команда из Екатеринбурга бросила все силы вперед. Ответный гол пришел также с углового, но не с розыгрыша, а с подачи. Любимец публики Эрик Бикфалви перепрыгнул в воздухе хорвата Ивана Пауревича и направил мяч в правый от себя угол.

Этот гол стал для Бикфалви 16-м за «Урал» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этот гол стал для Бикфалви 16-м за «Урал»Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как счет сравнялся задача «Уфы» была увезти с выезда хотя бы одно очко, а «Урал» в этом сезоне не показывает тот футбол, который позволял бы вырывать победы, даже в родных стенах.

Вратарь Александр Беленов был бессилен, когда Бикфалви забивал с углового Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вратарь Александр Беленов был бессилен, когда Бикфалви забивал с угловогоФото: Алексей БУЛАТОВ

Многим болельщикам игра с «Крыльями» могла запомниться двумя удалениями, и сегодня на «Екатеринбург Арене» вновь была показана красная карточка. За 10 минут до финального свистка в раздевалку отправился ветеран и капитан «Урала» Артем Фидлер, который в прыжке локтем ударил Тилля. Примечательно, что этот матч обслуживал ненавистный местной публикой Алексей Еськов. Арбитр заслужил такую репутацию в Свердловской области после матча на открытии стадиона «Санкт-Петербург». Тогда он удалил с поля сразу троих футболистов «Урала».

Еще недавно «Уфа» играла в еврокубках, а сейчас борется за выживание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще недавно «Уфа» играла в еврокубках, а сейчас борется за выживаниеФото: Алексей БУЛАТОВ

По большому счету эта ничья минимально отразится на положении команд в чемпионате. Сейчас «Урал» занимает 10-е место, имея в активе 13 очков, но у «Динамо» и тульского «Арсенала» ровно столько же и игра в запасе.

Артем Фидлер редко в этом сезоне выходит в стартовом составе, а следующий матч и вовсе пропустит из-за удаления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Артем Фидлер редко в этом сезоне выходит в стартовом составе, а следующий матч и вовсе пропустит из-за удаленияФото: Алексей БУЛАТОВ

Следующий матч «шмели» проведут 31 октября в рамках 1/4 Кубка России с «Нижним Новгородом», встреча пройдет на стадионе «Уралмаш». А уже в следующее воскресенье команда Дмитрия Парфенова отправится в Москву, где сыграет со «Спартаком».

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