2018-10-27T12:49:39+03:00
Общество

Нежданное наследство: свердловчанин нашел в своем доме тайник с оружием времен Отечественной войны

Марка одного из пистолетов до сих пор неизвестна полиции
Олег Галимов
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Пистолеты лежали в погребе. Фото: ГУ МВД по Свердловской областиПистолеты лежали в погребе. Фото: ГУ МВД по Свердловской области
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Необычную и раритетную находку обнаружил в погребе своего дома житель Верхней Салды. Свердловчанин заметил углубление в полу и нашел тайник с пистолетами времен Великой Отечественной войны.

Мужчина сразу же сообщил об оружии в полицию. Выяснилось, что жилище досталось ему 20 лет назад в наследство после смерти отца.

– Мой отец – ветеран Великой Отечественной войны, – пояснил мужчина сыщикам. - Когда я был ребенком, он мне рассказывал, что с фронта привез два трофейных пистолета, но никогда не показывал, поэтому я даже не знал, существуют ли они на самом деле.

Одним из пистолетов оказался «Браунинг», а марку второго определят только после экспертизы.

- Оба пистолета с магазинами, но без патронов. Хозяин находки понимал, что хранение огнестрельного оружия запрещено и влечет уголовную ответственность, поэтому сразу обратился к представителям МВД, чтобы их добровольно сдать, – рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

В МВД напоминают, что с 2007 года на Среднем Урале проводится акция по добровольной сдаче оружия. За его сдачу полагается денежное вознаграждение.

Найденные арсеналы принимаются во всех райотделах. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.

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