Где купить костюм на Хэллоуин в Екатеринбурге: адреса магазинов для взрослых и детей

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-27T11:02:21+03:00

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Близится самый «ужасный» праздник в году - Хэллоуин, который традиционно отмечают по всей планете в ночь 31 октября. В Екатеринбурге День всех святых в некоторых местах начнут праздновать еще 26 октября и продолжат веселье вплоть до 3 ноября. Уральских любителей попугать ждут спектакли, квесты и даже велогонки в стиле Halloween. И в некоторых местах для гостей в костюмах сделают вход бесплатным. Чтобы сэкономить деньги и с размахом отдохнуть стоит подумать о своем праздничном образе.

«Комсомолка» расскажет, где в уральской столице можно взять костюм на прокат и как сделать его самим из подручных средств.

Участники праздника примеряют самые разные образыФото: Олег ЗОЛОТО

Театральное агентство «Персонаж»

Где: Машинная 42, корпус 1

Телефон: 89043875877

Цена: 1000-1200 рублей/сутки

Если вы фанат «Звездных войн», и его негативный персонаж Дарт Вейдер всегда наводил на вас страх и ужас, то настало время облачиться в его костюм. Световой меч, знаменитая маска и плащ сделают вас настоящим злодеем. А ваш друг, с которым вы отправитесь на вечеринку, может надеть костюм джедая, состоящий из длинного плаща и кимоно. Устроите на праздничном вечере зрелищное сражение на мечах! Также в агентстве есть костюмы Дракулы, ведьмы, пирата и смерти с косой.

Тыква - главный атрибут праздникаФото: Олег ЗОЛОТО

Карнавальные костюмы «Шоу-Текстиль»

Где: ул. Ленина 50/д., оф. 129

Телефон: 207-70-65, моб. 8-996-177-53-77

Цена: 1500 рублей/сутки

Огромный выбор эффектных костюмов на Хэллоуин ждет вас в свердловской Киностудии. Хотите, можете превратиться в любимого героя из нашумевшего сериала «Игры престолов». Помимо старинных платьев и костюмов, которые можно использовать для образа вампира, призрака, трупа невесты, есть облачения для настоящих кровожадных персонажей. Пираты, амазонки, викинги, ведьмы на метле, женщина-кошка, Дракула с крыльями, снежная королева, - те немногие образы, которые вы сможете отыскать в закромах Киностудии и стать главным злодеем вечера.

Студия детского праздника «Бусинка»

Где: ул. Степана Разина, 16

Телефон: 200-29-55

Цена: от 600 рублей/сутки

Несмотря на название, костюмы в студии есть как для детей, так и для взрослых. Также цех по пошиву костюмов может запросто изготовить для вас индивидуальный наряд на заказ. Ваш ребенок в Хэллоуин может превратиться в маленького Дарта Вейдера и Человека-паука. Для девушек есть костюмы пиратки и ведьмы. А мужчины могут стать любым супергероем, пиратом и мушкетером.

Горожане уже готовятся к праздникуФото: Алексей БУЛАТОВ

Прокат карнавальных костюмов «Розовая пантера»

Где: ул. Азина 18 «Б» (литер К), 3 этаж, офис 36

Телефон: 271-40-20, моб. 8992 33 75 596

Цена: 1200-2200 рублей/сутки

Немало разных образов можно найти в «Розовой пантере». Самые яркие и необычные из них точно испугают тех, кто вас встретит. Красный балахон с рогами и вилами дьявола, черный плащ и ужасающая синяя маска ночного демона, откровенные платья и рожки чертиков, треугольные шляпы с ведьмочек, - это еще цветочки. Вы можете нарядиться зомби-священником, призрачным пиратом, мохнатым волком, зомби-ковбоем. Помимо самого костюма, здесь есть большой выбор аксессуаров, масок и украшений.

Творческая студия «Веселый карнавал»

Где: переулок Центральный рынок, Уральский институт бизнеса, 4 этаж

Телефон: 89221563777, 8912 2020223

Цена: от 600 рублей/сутки

В этом магазине вы сможете найти костюмы Дракулы, Кощея Бессмертного, монахини, медсестры, оборотня, Фредди Крюгера и даже всадника без головы. Особенно страшными эти образы сделает грим или маска, которую также можно будет приобрести.

Праздник ежегодно переносится из помещений на улицуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Идеи для костюма

Если же вы не хотите тратить деньги на прокат или покупку костюма, то сделать его самим не составит большого труда. Например, для образа оборотня достаточно нашить на одежду куски меха и надеть пушистые перчатки.

Чтобы превратиться в мумию или медсестру из ужастика «Сайлент Хилл», придется закупиться бинтами, облить их кофе или черным чаем для эффекта изношенности и обмотать голову, при желании - всё тело.

Различные атрибуты вроде рожек можно смастерить, прикрепив к ободку с помощью проволоки стаканчики и обмотав их фольгой, покрасить. А крылышки для призрачного ангела можно вырезать из картона и облепить перьями. Обмотать и прикрепить можно клейкой лентой.

Веник для ведьмы сделать тоже легко - достаточно прикрепить к длинной палке прутья веника. А если в вашем гардеробе есть шляпа и свитер в черно-красную полоску, можно запросто превратиться в героя ужастика «Кошмар на улице Вязов» Фредди.