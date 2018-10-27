2018-10-27T08:07:13+03:00
Звезды

Певица Клава Кока оказалась в больнице после концерта в Екатеринбурге

Она отменила все выступления до конца ноября
Олег Галимов
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Накануне она выступала в «Доме печати». Фото: InstagramНакануне она выступала в «Доме печати». Фото: Instagram
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Певица продюсерского центра Black Star Клава Кока оказалась в больнице после концерта в Екатеринбурге. Накануне она выступала на сцене «Дома Печати». Девушка выложила фотографию из палаты и сообщила поклонникам о своем здоровье.

Певица может лишиться голоса. Фото: Instagram

Певица может лишиться голоса. Фото: Instagram

- Случилось то, чего я не могла ожидать. Вы должны знать, у меня резко ухудшилось состояние здоровья и воспалились связки, - написала в Instagram певица. - Сегодня с трудом отпела концерт, после уехала на скорой. В течение месяца мне нужно соблюдать полный голосовой покой, в противном случае высок риск потери голоса. Наверное, я взяла на себя слишком много и мой организм не был готов к этому. Но сейчас мне не просто больно физически, мне больно внутри.

Клава Кока перенесла все свои концерты до 22 ноября и пообещала, что фанаты смогут вернуть деньги за билеты.

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