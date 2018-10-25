2018-10-25T17:03:19+03:00
Общество

«Приехал навести порядок»: бывшему директору екатеринбургского цирка Марчевскому нашли замену

Врио главы организации назначен Александр Авраменко
Олег Галимов
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Его основанная задача – оспорить решение МЧС о закрытииЕго основанная задача – оспорить решение МЧС о закрытииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бессменного директора екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского отправили в отставку после 24 лет службы. Временным исполняющим обязанности руководителем организации назначен Александр Авраменко – бывший директор цирка Самары.

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» он пояснил, что оказался в роли кризисного менеджера, которого назначило руководство «Росгосцирка».

- Моя основная задача – навести порядок, - заявил Авраменко. - В первую очередь мы должны решить вопрос с пожарной безопасностью и не допустить закрытия цирка. Мы оспорим предписания МЧС и прокуратуры. Часть работы уже завершена, в том числе мы заключили контракты с оргназацией, которая будет следить за работой пожарной сигнализации.

Бывший руководитель цирка Анатолий Марчевский занимал свой пост более 20 лет. Сейчас он находится в больнице и готовится к операции.

Анатолий Марчевский был директором цирка с 1994 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анатолий Марчевский был директором цирка с 1994 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Справка «КП»

Александр Авраменко родился 7 июля 1983 года в Куйбышеве. Окончил самарский государственный технический университет и Российскую академию госслужбы. Женат, воспитывает двоих детей. В октябре 2011 был назначен директором самарского цирка. До этого занимал руководящие посты в коммерческих организациях.

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