«Приехал навести порядок»: бывшему директору екатеринбургского цирка Марчевскому нашли замену
Бессменного директора екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского отправили в отставку после 24 лет службы. Временным исполняющим обязанности руководителем организации назначен Александр Авраменко – бывший директор цирка Самары.
В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» он пояснил, что оказался в роли кризисного менеджера, которого назначило руководство «Росгосцирка».
- Моя основная задача – навести порядок, - заявил Авраменко. - В первую очередь мы должны решить вопрос с пожарной безопасностью и не допустить закрытия цирка. Мы оспорим предписания МЧС и прокуратуры. Часть работы уже завершена, в том числе мы заключили контракты с оргназацией, которая будет следить за работой пожарной сигнализации.
Бывший руководитель цирка Анатолий Марчевский занимал свой пост более 20 лет. Сейчас он находится в больнице и готовится к операции.
Анатолий Марчевский был директором цирка с 1994 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Справка «КП»
Александр Авраменко родился 7 июля 1983 года в Куйбышеве. Окончил самарский государственный технический университет и Российскую академию госслужбы. Женат, воспитывает двоих детей. В октябре 2011 был назначен директором самарского цирка. До этого занимал руководящие посты в коммерческих организациях.