Улыбайтесь, вас снимают: до конца 2018 года на уральских трассах установят 20 видеокамер
Федеральные дорожные службы заканчивают подготовку к долгой уральской зиме: устанавливают видеокамеры, ремонтируют дороги. Сейчас на федеральных трассах, ведущих через уральские регионы, работает 90 видеокамер и 35 метеостанций. Все они фиксируют текущую ситуацию на дорогах. До конца 2018 года их станет еще больше:появятся две метеостанции на трассах Тюмень - Тобольск - Ханты - Мансийск ( с 280 км по 292) и Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск.
Кроме того дорожники установят еще 20 видеокамер: на подъезде к Екатеринбургу, трассе Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, подъезде к Сургуту и на участке дороги Ялуторовск – Ишим – Омск.
Руководители дорожных служб уверены, что такие меры снизят число аварий.
- В прошлом году мы ввели систему патрулирования. Есть постоянный контроль за участниками движения. Камеры мы начали устанавливать с 2017 года: тогда установили шесть камер, - говорит начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов. –Автомобилисты стали снижать скорость на дорогах.
Помимо установки новой технической аппаратуры преобразятся и сами дороги. Так, по словам дорожников, к 2020 году будет сделан капитальный ремонт автодороги Екатеринбург – Челябинск. На этой трассе будет увеличен скоростной режим, обновлено дорожное покрытие, установлены новые дорожные знаки и закреплены новые фонари.
Фото: пресс-служба Уралуправтодор
Ждут обновления и ряд иных дорог: Екатеринбург – Тюмень – Тобольск расширят до четырех полос движения, также специалисты разделят потоки движущихся автомобилей.
- Первый участок от Богдановича до Тюмени мы планируем завершить к 2022 году, отрезок Тюмень – Тобольск сдадим годом позже. Дорожное полотно до Тобольска будет окончательно приведено в порядок к 2025 году, - пообещал Борисов.
Зимой чистить федеральные трасы от снега будут 378 единиц техники, включая комбинированные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики.
На протяжении трех месяцев зимы на посыпку дорог уйдет 197 тысяч тонн реагентов.
В «Уралуправтодоре» заверили, что в этом году узнать о проблемных местах для проезда автолюбители смогут по радио. Из радиоприемников водители будут узнавать о месте аварий, ограничениях движения и ремонтах, а информация о необходимых частотах будет установлена при выезде на трассу.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на трассах УрФО можно будет по круглосуточному телефону: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).