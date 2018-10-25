2018-10-25T16:52:36+03:00
Общество

Улыбайтесь, вас снимают: до конца 2018 года на уральских трассах установят 20 видеокамер

Глава «Уралуправтодора» рассказал о ремонтах и техническом оснащении дорог в преддверие зимы
Павел ПИВОВАРОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба УралуправтодорФото: пресс-служба Уралуправтодор
Изменить размер текста:

Федеральные дорожные службы заканчивают подготовку к долгой уральской зиме: устанавливают видеокамеры, ремонтируют дороги. Сейчас на федеральных трассах, ведущих через уральские регионы, работает 90 видеокамер и 35 метеостанций. Все они фиксируют текущую ситуацию на дорогах. До конца 2018 года их станет еще больше:появятся две метеостанции на трассах Тюмень - Тобольск - Ханты - Мансийск ( с 280 км по 292) и Тюмень – ЯлуторовскИшимОмск.

Кроме того дорожники установят еще 20 видеокамер: на подъезде к Екатеринбургу, трассе Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, подъезде к Сургуту и на участке дороги Ялуторовск – Ишим – Омск.

Руководители дорожных служб уверены, что такие меры снизят число аварий.

- В прошлом году мы ввели систему патрулирования. Есть постоянный контроль за участниками движения. Камеры мы начали устанавливать с 2017 года: тогда установили шесть камер, - говорит начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов. –Автомобилисты стали снижать скорость на дорогах.

Помимо установки новой технической аппаратуры преобразятся и сами дороги. Так, по словам дорожников, к 2020 году будет сделан капитальный ремонт автодороги Екатеринбург – Челябинск. На этой трассе будет увеличен скоростной режим, обновлено дорожное покрытие, установлены новые дорожные знаки и закреплены новые фонари.

Фото: пресс-служба Уралуправтодор

Фото: пресс-служба Уралуправтодор

Ждут обновления и ряд иных дорог: Екатеринбург – Тюмень – Тобольск расширят до четырех полос движения, также специалисты разделят потоки движущихся автомобилей.

- Первый участок от Богдановича до Тюмени мы планируем завершить к 2022 году, отрезок Тюмень – Тобольск сдадим годом позже. Дорожное полотно до Тобольска будет окончательно приведено в порядок к 2025 году, - пообещал Борисов.

Зимой чистить федеральные трасы от снега будут 378 единиц техники, включая комбинированные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики.

На протяжении трех месяцев зимы на посыпку дорог уйдет 197 тысяч тонн реагентов.

В «Уралуправтодоре» заверили, что в этом году узнать о проблемных местах для проезда автолюбители смогут по радио. Из радиоприемников водители будут узнавать о месте аварий, ограничениях движения и ремонтах, а информация о необходимых частотах будет установлена при выезде на трассу.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на трассах УрФО можно будет по круглосуточному телефону: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мужчина выпал из кабины: под Екатеринбургом грузовик смял трактор вместе с водителем
На Урале семерых организаторов игорных залов оштрафовали на 300 тысяч рублей
БК «Урал» подарит двоечнику, не смотревшему «Движение вверх», абонемент на весь сезон
На Урале будут судить мужчину, который угнал машину тестя, чтобы покатать пьяных друзей
В Горном университете состоялись выборы ректора
В следующем году доход казны Свердловской области вырастет на 25 миллиардов рублей
Первоуральску - Кабец: Гордума выбрала нового мэра
Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге переехало из отеля в бизнес-центр
Уральцы, укравшие за час из банкомата миллион рублей, избежали тюрьмы
Мэр Екатеринбурга назначил своего заместителя по экономике
Житель Урал приревновал сожительницу и зарезал ее
Мэрия Екатеринбурга может купить четыре низкопольных трамвая, презентованных на «Иннопроме»
Екатеринбургские школьники смогут сдать пробный ЕГЭ через онлайн-тренажер
На Урале засудили консультанта, который продал инвалиду не подходящие наушники
К 2021 году средняя зарплата уральцев вырастет до 45 тысяч рублей
В Екатеринбурге байкер столкнулся с трактором
Съемка из космоса выявила в лесах Среднего Урала десятки незаконных рубок
В Екатеринбурге полиция устроила погоню со стрельбой, чтобы остановить пьяного лихача
Центральный банк РФ отозвал лицензию у Уралтрансбанка
В Екатеринбурге уничтожили полтонны санкционных груш и винограда
Средний Урал стал лидером по количеству почетных доноров крови
На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге тестируют обновленную трамвайную остановку
Троих забрала реанимация: в центре Екатеринбурга произошла массовая авария
На Среднем Урале выполнили план по сбору урожая
На юную жительницу Урала, избившую двух сверстниц, завели уголовное дело
На безопасность свердловских школ и садиков потратят два миллиарда рублей
На Среднем Урале не хватает 900 врачей
Дело уже в суде: Екатеринбуржцу, обвиняемому в убийстве школьницы 7 лет назад, грозит пожизненный срок
В Екатеринбурге возле рынка загорелась гигантская цистерна