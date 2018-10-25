Улыбайтесь, вас снимают: до конца 2018 года на уральских трассах установят 20 видеокамер

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-25T16:52:36+03:00

Глава «Уралуправтодора» рассказал о ремонтах и техническом оснащении дорог в преддверие зимы

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Федеральные дорожные службы заканчивают подготовку к долгой уральской зиме: устанавливают видеокамеры, ремонтируют дороги. Сейчас на федеральных трассах, ведущих через уральские регионы, работает 90 видеокамер и 35 метеостанций. Все они фиксируют текущую ситуацию на дорогах. До конца 2018 года их станет еще больше:появятся две метеостанции на трассах Тюмень - Тобольск - Ханты - Мансийск ( с 280 км по 292) и Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск.

Кроме того дорожники установят еще 20 видеокамер: на подъезде к Екатеринбургу, трассе Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, подъезде к Сургуту и на участке дороги Ялуторовск – Ишим – Омск.

Руководители дорожных служб уверены, что такие меры снизят число аварий.

- В прошлом году мы ввели систему патрулирования. Есть постоянный контроль за участниками движения. Камеры мы начали устанавливать с 2017 года: тогда установили шесть камер, - говорит начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов. –Автомобилисты стали снижать скорость на дорогах.

Помимо установки новой технической аппаратуры преобразятся и сами дороги. Так, по словам дорожников, к 2020 году будет сделан капитальный ремонт автодороги Екатеринбург – Челябинск. На этой трассе будет увеличен скоростной режим, обновлено дорожное покрытие, установлены новые дорожные знаки и закреплены новые фонари.

Фото: пресс-служба Уралуправтодор

Ждут обновления и ряд иных дорог: Екатеринбург – Тюмень – Тобольск расширят до четырех полос движения, также специалисты разделят потоки движущихся автомобилей.

- Первый участок от Богдановича до Тюмени мы планируем завершить к 2022 году, отрезок Тюмень – Тобольск сдадим годом позже. Дорожное полотно до Тобольска будет окончательно приведено в порядок к 2025 году, - пообещал Борисов.

Зимой чистить федеральные трасы от снега будут 378 единиц техники, включая комбинированные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики.

На протяжении трех месяцев зимы на посыпку дорог уйдет 197 тысяч тонн реагентов.

В «Уралуправтодоре» заверили, что в этом году узнать о проблемных местах для проезда автолюбители смогут по радио. Из радиоприемников водители будут узнавать о месте аварий, ограничениях движения и ремонтах, а информация о необходимых частотах будет установлена при выезде на трассу.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на трассах УрФО можно будет по круглосуточному телефону: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).