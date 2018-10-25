2018-10-25T12:01:48+03:00
Общество

После керченской трагедии школы Екатеринбурга будет охранять Росгвардия

Контракты с ЧОП будут разорваны
Олег Галимов
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Средства для этого заложат в областной бюджетСредства для этого заложат в областной бюджетФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ближайшем времени школы Екатеринбурга начнут охранять сотрудники Росгвардии. Об этом рассказал замминистра экономики и территориального развития Свердловской области Андрей Корюков. По его словам, вопрос об усилении безопасности в образовательных учреждениях решен на федеральном уровне.

- Действующие контракты с ЧОП будут расторгнуты, а ставки сторожей - сокращены. Впрочем, аккредитованные ведомством ЧОПы могут сохранить посты в школах, - отметил замминистра.

Также с 2019 по 2020 года установят дополнительные видеокамеры в столовых, актовых залах и классах. Будут задействованы и рамки металлоискателей, которые остались в учреждениях после выборов.

Меры по усилению безопасности стали реакцией властей на массовый расстрел в керченском политехническом колледже, где 18-летний студент Владислав Росляков убил 21 человека. Юноша привел в действие самодельную бомбу, а затем в упор стрелял из винтовки. По последним данным, общее число пострадавших достигло 73 человек, из них 47 человек находятся в больнице.

Изначально Следственный комитет возбудил дело о теракте, но позже переквалифицировал его на убийство. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

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