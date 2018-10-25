Первые контейнеры, отправленные из Екатеринбурга в Китай новым железнодорожным маршрутом через Монголию, достигли границы РФ

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-25T11:38:52+03:00

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Первая группа вагонов с 62 крупнотоннажными контейнерами, отправленными по новому железнодорожному маршруту Екатеринбург-Товарный – Наушки (на границе с Монголией) – Эрлянь-Хото (Китай), сегодня достигла границы РФ и Монголии. Данная доставка осуществляется в составе технического поезда и является прообразом постоянного контейнерного сервиса, который в перспективе свяжет столицу Урала и северные регионы Китая.

Ускоренный контейнерный поезд через Наушки позволит существенно сократить сроки и стоимость перевозки. На первом этапе такие поезда будут отправляться из Екатеринбурга по мере накопления груза. Оператором сервиса выступает ПАО «ТрансКонтейнер», предоставляя собственную терминальную инфраструктуру, фитинговые платформы и контейнеры.

В настоящее время при экспорте с Урала пиломатериалов и минералов, химической и металлургической продукции чаще всего контейнеры отправляют через Владивосток, а уже оттуда груз морем следует в разные порты Китая – Шанхай, Циндао, Тяньцзинь, Далянь, Нингбо, Гуанчжоу (этот путь занимает около 60 суток). Прямое железнодорожное сообщение из Екатеринбурга через Наушки в Эрлянь-Хото и дальше по территории Китая позволит сократить время доставки примерно вдвое – до 25 суток.

Новый маршрут позволит сэкономить время и деньгиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Обработка грузов производится на площадке ПАО «ТрансКонтейнер» на СвЖД (парк Гипсовая станции Екатеринбург-Товарный). Этот комплекс является крупнейшим на Урале и одним из самых масштабных в стране: действует семь площадок для погрузки, а общая вместимость превышает 4,5 тыс. контейнеров. Терминал ежемесячно принимает по 30 контейнерных поездов, отправляет – до 25. Запуск ускоренного контейнерного состава по новому маршруту позволит расширить географию доставки грузов, - рассказали в пресс-службе СвЖД.

В зоне работы СвЖД партии грузов в контейнерах (главным образом древесина, пиломатериалы, бумажная продукция) отправляются в Китай со станций Екатеринбург-Товарный, Соликамск и Блочная (Пермский край), Верхнекондинская (ХМАО-Югра).