2018-10-25T16:43:43+03:00
Люди в погонах

"Все участковому скажу!" Что делать, если соседи шумят по ночам и курят в подъезде?

Дмитрий Шиловских, главный участковый полиции Свердловской области рассказывает, как вести себя в самых распространенных бытовых ситуациях и нужно ли знать своего участкового лично
Павел ФИЛИППОВ
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Дмитрий Шиловских, начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, полковник полицииДмитрий Шиловских, начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, полковник полицииФото: Павел ФИЛИППОВ
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"Все участковому скажу!" Что делать, если соседи шумят по ночам и курят в подъезде?

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