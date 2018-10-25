СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-25T16:43:43+03:00

"Все участковому скажу!" Что делать, если соседи шумят по ночам и курят в подъезде?

Дмитрий Шиловских, главный участковый полиции Свердловской области рассказывает, как вести себя в самых распространенных бытовых ситуациях и нужно ли знать своего участкового лично