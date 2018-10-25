Проверка слуха: директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский покинул свой пост

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-25T10:54:41+03:00

Он занимал руководящую должность больше 20 лет

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В цирке Екатеринбурга впервые за 22 года сменился директор, руководящий пост покинул Анатолий Марчевский. Его место занял бывший директор самарского цирка Александр Авраменко. Такие новости поступают от ряда уральских СМИ сегодня днем, но официального подтверждения этой информации пока нет.

Марчевский был назначен директором цирка больше 20 лет назадФото: Алексей БУЛАТОВ

- Я сейчас в больнице и не могу говорить, - прокомментировал слухи о своей отставке Марчевский. – Скоро будет пресс-конференция и я все объясню, а ваши коллеги могут писать что угодно.

В пресс-службе ФКП Росгосцирк не ответили на звонок корреспондента.

Анатолий Марчевский был директором и художественным руководителем с января 1994 года и имел бессрочный контракт. Он является советским и российским артист цирка (клоун). Также Марчевский заслуженный и народный артист

На данный момент цирк уральской столицы находится под угрозой закрытия из-за нарушений пожарной безопасности. Если все нарекания МЧС и прокуратуры не будут устранены, то с 1 ноября организация закроет свои двери. Как ранее сообщил «Комсомолке» Марчевский, стоимость работ оцеживается в 5 миллионов рублей.

Также сейчас продолжается ремонт фасада здания, который не проводили с 1980 года. На строительные работы было выделено 97,7 миллионов рублей.