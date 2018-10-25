Команда ЕВРАЗа в пятый раз участвует в национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech

СЕГОДНЯ 09:38 2018-10-25T10:07:31+03:00

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Сотрудники уральских и сибирских предприятий ЕВРАЗа в пятый раз принимают участие в чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который проходит с 24 по 28 октября в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». В состав команды вошли 35 участников и 33 эксперта.

В этом году работники ЕВРАЗа ведут борьбу за победу в 12 компетенциях: «Мехатроника», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Лабораторный химический анализ», «Обработка листового металла», «Неразрушающий контроль», «Инженерный проектирование», «Реверсивный инжиниринг», «Мобильная робототехника», «Инженерный дизайн CAD», «Электромонтаж «Юниоры». В соревнованиях по четырем компетенциям сотрудники компании принимают участие впервые.

ЕВРАЗ представил интерактивный стенд для гостей мероприятия. Посетители фотографируются в проекции 3D на фоне цехов ЕВРАЗ НТМК и карьера ЕВРАЗ Качканарского ГОКа, после чего отправляют себе на электронную почту снимки, сделанные в режиме буллет-тайма.

В фотозоне любой желающий может надеть спецодежду ЕВРАЗа, сфотографироваться и получить моментальное изображение.

Каждый участник, разместивший в социальных сетях фото с хештегом #EVRAZWS2018, получит подарок от компании.