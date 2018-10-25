От вертолетов до телемедицины: результаты визита в Узбекистан

СЕГОДНЯ 09:29 2018-10-25T10:07:31+03:00

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Группа компаний Свердловской области приняла участие в первом Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, который прошел в Ташкенте. Предприниматели посетили деловые мероприятия форума и провели двусторонние переговоры с узбекскими коллегами. В ходе контактов, организованных Уральской ТПП, были обсуждены возможные направления сотрудничества в самых разных отраслях.

Накануне Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном свердловские предприниматели провели двусторонние встречи с предприятиями Узбекистана по индивидуальному графику. Затем бизнес-делегация Свердловской области приняла участие в панельных сессиях, посвященных кластерному развитию и цифровизации экономики. Партнеры рассмотрели преимущества особых экономических зон и варианты использования цифровых технологий для интенсификации сотрудничества России и Узбекистана.

Фото: пресс-служба Уральской ТПП

Как сообщил директор ООО «Уральская вертолетная компания» Алексей Михайлов, контакты были очень полезные. В частности, национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» заинтересовалась вертолетами производства ведущих мировых производителей Robinsonи Airbus, официальным дилером которых в России является «Уральская вертолетная компания». Кроме того, прошли переговоры с министерством здравоохранения и рядом нефтегазовых компаний о поставках пассажирских вертолетов. Стороны рассмотрели возможность создания совместного предприятия не территории Узбекистана.

Коммерческий директор ООО «УМПК» Илья Токарев рассказал, что в Ташкенте он был не в первый раз, но участие в этой деловой миссии помогло ему другими глазами взглянуть на бизнес в Республике Узбекистан. После переговоров у топ-менеджера компании, специализирующейся на поставках трубной продукции, запорной арматуры и металлопроката, возникло четкое понимание, как следует работать с узбекскими партнерами, чем можно заинтересовать крупных заказчиков и с помощью каких инструментов необходимо расширять бизнес в Узбекистане.

Константин Суслов, генеральный директор ГК ХОСТ также положительно оценил результаты поездки в Узбекистан. Во время визита он встретился с руководством Единого интегратора по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM, сотрудниками республиканского центра развития электронного здравоохранения UZMEDINFO и представителями нескольких клиник. Также прошли переговоры с потенциальными партнёрами - IТ-компаниями Узбекистана.

Фото: пресс-служба Уральской ТПП

«Свердловская область хорошо известна в России и за рубежом, как поставщик металлов, труб, леса и другой промышленной продукции, однако про потенциал наших IТ-компаний пока знают мало,- говорит Константин Суслов, - Мы предложили узбекским коллегам решения в области информатизации здравоохранения и государственного управления, телемедицины и инфраструктуры. По этим направлениям мы имеем большой опыт работы и готовы на равных конкурировать с другими зарубежными компаниями».

В деловой поездке в Ташкент, помимо «Уральской вертолетной компании», ООО «УМПК» и ГК «ХОСТ», также приняли участие ООО «Узэкспорт», ГК «PRO» и ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат».