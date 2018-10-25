2018-10-25T10:07:31+03:00
Общество

Уральского школьника, получившего двойку из-за «Движения вверх», пригласили в Москву на встречу с актерами фильма и матч ЦСКА

С таким предложением выступила Ассоциация студенческого баскетбола. Она же оплатит мальчику поездку
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Ассоциация студенческого баскетболаФото: Ассоциация студенческого баскетбола
Изменить размер текста:

«В Екатеринбурге какая-то дичь!». Именно так начала свой очередной новостной пост в соцсети Ассоциация студенческого баскетбола России. Спортсменов до глубины души возмутила история пятиклассника, который получил двойку по физкультуре только потому, что не посмотрел фильм «Движение вверх».

Ребенок оказался из малообеспеченной семьи, к тому же наполовину сиротой - у мальчика нет мамы. Чтобы поддержать уральского школьника, АСБ пригласила его в Москву. В столице баскетболисты обещают познакомить пятиклассника с актерами «Движения вверх» и сыном легендарного игрока и тренера по баскетболу Сергея Белова - Александром.

- Здесь он сможет не просто посмотреть фильм «Движение вверх», мы организуем экскурсию на «Мосфильм». Также приглашаем мальчика потренироваться вместе со студенческой командой МГУ и сходить на большой баскетбол: матч ЦСКА с «Олимпиакосом», - сказали в АСБ.

Перелет, проживание и билеты на игру для мальчика и его сопровождающего Лига оплатит сама.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Урале засудили консультанта, который продал инвалиду не подходящие наушники
К 2021 году средняя зарплата уральцев вырастет до 45 тысяч рублей
В Екатеринбурге байкер столкнулся с трактором
Съемка из космоса выявила в лесах Среднего Урала десятки незаконных рубок
В Екатеринбурге полиция устроила погоню со стрельбой, чтобы остановить пьяного лихача
Центральный банк РФ отозвал лицензию у Уралтрансбанка
В Екатеринбурге уничтожили полтонны санкционных груш и винограда
Средний Урал стал лидером по количеству почетных доноров крови
На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге тестируют обновленную трамвайную остановку
Троих забрала реанимация: в центре Екатеринбурга произошла массовая авария
На Среднем Урале выполнили план по сбору урожая
На юную жительницу Урала, избившую двух сверстниц, завели уголовное дело
На безопасность свердловских школ и садиков потратят два миллиарда рублей
На Среднем Урале не хватает 900 врачей
Дело уже в суде: Екатеринбуржцу, обвиняемому в убийстве школьницы 7 лет назад, грозит пожизненный срок
В Екатеринбурге возле рынка загорелась гигантская цистерна
На Урале кинологи МЧС и их псы показали мастерство спасения людей из-под завалов
На Урале женщина расчленила брата и расфасовала по пакетам