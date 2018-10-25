Уральского школьника, получившего двойку из-за «Движения вверх», пригласили в Москву на встречу с актерами фильма и матч ЦСКА

СЕГОДНЯ 07:16 2018-10-25T10:07:31+03:00

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«В Екатеринбурге какая-то дичь!». Именно так начала свой очередной новостной пост в соцсети Ассоциация студенческого баскетбола России. Спортсменов до глубины души возмутила история пятиклассника, который получил двойку по физкультуре только потому, что не посмотрел фильм «Движение вверх».

Ребенок оказался из малообеспеченной семьи, к тому же наполовину сиротой - у мальчика нет мамы. Чтобы поддержать уральского школьника, АСБ пригласила его в Москву. В столице баскетболисты обещают познакомить пятиклассника с актерами «Движения вверх» и сыном легендарного игрока и тренера по баскетболу Сергея Белова - Александром.

- Здесь он сможет не просто посмотреть фильм «Движение вверх», мы организуем экскурсию на «Мосфильм». Также приглашаем мальчика потренироваться вместе со студенческой командой МГУ и сходить на большой баскетбол: матч ЦСКА с «Олимпиакосом», - сказали в АСБ.

Перелет, проживание и билеты на игру для мальчика и его сопровождающего Лига оплатит сама.