Уральского школьника, получившего двойку из-за «Движения вверх», пригласили в Москву на встречу с актерами фильма и матч ЦСКА
«В Екатеринбурге какая-то дичь!». Именно так начала свой очередной новостной пост в соцсети Ассоциация студенческого баскетбола России. Спортсменов до глубины души возмутила история пятиклассника, который получил двойку по физкультуре только потому, что не посмотрел фильм «Движение вверх».
Ребенок оказался из малообеспеченной семьи, к тому же наполовину сиротой - у мальчика нет мамы. Чтобы поддержать уральского школьника, АСБ пригласила его в Москву. В столице баскетболисты обещают познакомить пятиклассника с актерами «Движения вверх» и сыном легендарного игрока и тренера по баскетболу Сергея Белова - Александром.
- Здесь он сможет не просто посмотреть фильм «Движение вверх», мы организуем экскурсию на «Мосфильм». Также приглашаем мальчика потренироваться вместе со студенческой командой МГУ и сходить на большой баскетбол: матч ЦСКА с «Олимпиакосом», - сказали в АСБ.
Перелет, проживание и билеты на игру для мальчика и его сопровождающего Лига оплатит сама.