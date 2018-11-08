60 лет «Екатеринбурггазу»: как с кухонь уральской столицы исчезли печи и поленницы дров

СЕГОДНЯ 09:02 2018-11-08T12:00:25+03:00

Чтобы заселиться в первые квартиры с газовыми плитами, свердловчане продавали частные дома и брали ссуду на 15 лет

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ДО ПОЯВЛЕНИЯ ГАЗА УЛИЦЫ СВЕРДЛОВСКА БЫЛИ ПОКРЫТЫ УГОЛЬНОЙ САЖЕЙ

В начале 60-х городские дворы Свердловска мало отличались от деревенских. Квартиры отапливались печами. Поэтому дровяник с березовыми поленьями был обычным спутником каждого дома. По старинке, на угле да мазуте, работали и заводы Урала, из-за чего зимой белый снег Свердловска был скрыт под серым налетом сажи и копоти. Шутка ли? Всего одна заводская печь сжигала по 60 тонн угля в сутки. А всего за год промышленные центры региона «съедали» больше 40 миллионов тонн дальнепривозного угля. Чтобы развивать промышленность, не убив при этом экологию, заводам нужно было современное топливо – природный газ. В итоге советские власти решили провести магистральный газопровод из Узбекистана, богатого природным газом, на Урал.

В старом Свердловске пользовались только печным отоплением. Фото: Государственный архив Свердловской области

СНАЧАЛА ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО ПОЛУЧИЛ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН СВЕРДЛОВСКА

В конце 1958 года началось проектирование газопровода Бухара – Урал. Чтобы не терять время и подготовить Свердловск к приходу голубого топлива 5 ноября того же года, то есть 60 лет назад, в городе был создан трест «Свердловскгоргаз». 2 декабря 1964 года в столице Урала впервые вспыхнул факел бухарского газа. Случилось это в середине дня в новом Юго-Западном районе города. Первое время из трубы, установленной на улице, шел один лишь воздух, а затем, в 15.20 газоанализатор показал, что до Свердловска из Узбекистана наконец-то дошло голубое топливо.

«Федор Васильевич Котович подносит огонь к струе, рвущейся из трубы, – восторженно писали уральские журналисты 2 декабря 1964 года. – И тотчас забилось яркое облачко пламени, будто отделившись от трубы, взметнувшись над ней. Оно растет, бьется над землей. Горит факел дружбы!»

Первыми природный газ получили заводы Свердловска. Сначала Верх-Исетский завод, где 4 декабря по этому случаю на площади Субботников прошел митинг, а затем и остальные промышленные гиганты Урала.

Пуск газа, пришедшего из Бухары. Фото: Государственный архив Свердловской области

ВЛАДЕЛЬЦАМ ПЕРВЫХ ГАЗОВЫХ ПЛИТ УСТРОИЛИ ЛИКБЕЗ

В квартиры Свердловска газ пришел лишь через год. Так, первыми стали два новых пятиэтажных дома на улице Посадской под номерами 46 и 44. Их построили в 1965 году уже с газопроводом.

– До 27 лет я с родителями жила в Ирбите в деревянном доме с печкой, – вспоминает Любовь Гудковская. – Зимой было холодно. Хоть как ты топи, а все равно знобит. Если пользуешься электрической плиткой, то постоянно бегаешь и смотришь за счетчиком, нет ли перерасхода. Электричества не хватало и нам запрещали пользоваться им без надобности. Потом я поехала в Свердловск и через кооператив купила квартиру в доме на Посадской. Заехали мы в декабре 1965 года, и вот тогда я впервые в своей жизни увидела газовую плиту.

В однокомнатных и двухкомнатных квартирах были установлены плиты с двумя конфорками, а в трехкомнатных с четырьмя. Однако первое время они стояли без подключения к газопроводу.

– В квартире стоял один лишь корпус плиты – ни решеток на ней, ни винтиков, – добавила Любовь Гудковская. – Пришлось по старинке сначала на электрической плитке еду готовить. Нам сказали, что пока все жильцы в дом не въедут, к газу нас не подключат.

Так как дом был новый и кооперативный – то есть квартиры в нем не выдавались, а покупались – среди жильцов была одна лишь молодежь. И жить в первом доме с газом им влетело «в копеечку».

– Стоили квартиры недешево. Лично мы продали свой дом в Ирбите, а потом еще взяли ссуду на 15 лет, – вспоминает Любовь Гудковская. – Я работала учителем в школе, и с небольшой зарплаты в 100 рублей 65 приходилось отдавать за кооператив.

Лишь весной 1966 года, когда все квартиры были заняты, в дом пришли специалисты из газовой службы, чтобы провести ликбез.

– Смешно получилось, – говорит Любовь Гудковская. – Всем жильцам сказали в 14.00 выйти на улицу. Мы вышли, нас построили в одну длинную линию и потом к каждому специалист подходил и давал мешочек: «Вот набор деталей к газовой плите». Потом нам надо было отнести это домой и дожидаться специалиста, чтобы он подключил плитку. Когда же, наконец, огонь появился, я первым делом поставила на него чайник. Наверное, первой была, кто вскипятил воду в Свердловске на огне от газопровода (смеется).

Первый газифицированный пятиэтажный дом в городе.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СВЕРДЛОВСК, РАБОТНИКИ ГОРГАЗА ДЕЖУРИЛИ ДЕНЬ И НОЧЬ

Появление «Свердловскгоргаза» сильно преобразило столицу Урала. Если заглянуть немного в прошлое, то именно благодаря тресту в 1959 году на площади Коммунаров был зажжен Вечный огонь. Нельзя забывать и о славной традиции зажигать факелы на спортивных соревнованиях. Впервые такое пламя вспыхнуло в 1974 году при открытии III Зимней спартакиады народов СССР на Центральном стадионе. Сотрудники «Свердловскгоргаза» тогда следили за безопасностью церемонии. Впрочем, за тем, чтобы голубое топливо не навредило уральцам, они следили всегда, например, 31 декабря 1978 года, когда в Свердловске столбики термометров опустились до -44 градусов Цельсия и из-за резкого перепада температур начали выходить из строя коммунальные службы города, а на атомной электростанции начался пожар. Сотрудники горгаза тогда дежурили день и ночь на протяжении нескольких суток, благодаря чему серьезных аварий с участием голубого топлива в Свердловске не случилось.

Газифицированные новостройки в Свердловске. Фото: Государственный архив Свердловской области

ОБЕСПЕЧИЛИ ГАЗОМ НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ

«Свердловскгоргаз» принимал участие и при строительстве городского метро. В частности, его сотрудники укрепляли и переносили газопровод на строящейся станции «Проспект Космонавтов». В это же время они продолжали развивать свою сеть. В 80-х, например, голубое топливо подошло в Комсомольский квартал, к поселку Шарташ и в новостройки на «Синих камнях». В 2002-м предприятие решило сменить имя на современное «Екатеринбурггаз». Тогда же оно было признано «Лучшим предприятием газового хозяйства РФ». Сейчас, в 2018-м, его сотрудники по-прежнему развивают городскую сеть.

Специалисты проверяют оборудование в квартирах. Фото: пресс-служба компании

– Один из важнейших объектов, которые нам удалось построить – газорегуляторный пункт блочный в новом жилом районе Солнечный, – поделился Дмитрий Украинский, заместитель генерального директора по строительству и инвестициям «Екатеринбурггаза». – Это крупнейший пункт в регионе, да и по всей России таких по пальцам посчитать. От него проложен газопровод на ТЭЦ «Академическая».

Есть говорить языком цифр, то это 11 километров труб пятисотого диаметра. В таком объеме такие газопроводы в последний раз строили только в советские годы.

– Был еще один крутой социальный проект – поселок Светлореченский, – добавил Дмитрий Украинский. – Была идея – собрать все инновационные технологии в жилищном строительстве на отдельно взятой территории. Там все дома строились разными компаниями. И каждый таунхаус уникален. В каждом доме поквартирное отопление.

Сегодня в многоквартирниках устанавливают современное надежное газовое оборудование. Фото: пресс-служба компании

В будущем «Екатеринбурггаз» планирует обеспечить голубым топливом технопарки «Про-Бизнес-Парк» и «Титановая долина – 2». Другой амбициозный проект связан с застройкой ВИЗовского пруда, которая начнется, если Екатеринбург выиграет право на проведение международной выставки «Экспо-2025». Туда тоже будет протянут газопровод. И так уже 60 лет. В какой бы сфере город ни развивался – промышленной, культурной, бытовой – без «Екатеринбурггаза» ему не обойтись.