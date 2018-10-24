Под Каменском-Уральским пассажирский автобус столкнулся с «Ладой» и вылетел в кювет

СЕГОДНЯ 15:47 2018-10-24T15:51:41+03:00

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Сегодня днем на трассе под Каменском-Уральским столкнулся пассажирский автобус и «Лада Гранта». Авария произошла на повороте к селу Травянское. По предварительной информации, в салоне автобуса были 22 человека, но никто из них не получил травм.

В числе пострадавших числятся водитель и пассажир отечественной легковушки, им уже оказывают необходимую помощь. На кадрах с места ДТП видно, что у «Лады» сильно повреждена передняя часть.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать произошедшее позже.