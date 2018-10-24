2018-10-24T15:05:25+03:00
Экономика

«Бережливое производство»: СвЖД сэкономит 95 миллионов рублей за счет эффекта от новых проектов

Их реализуют 113 подразделений
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На железной дороге реализуются 48 проектовНа железной дороге реализуются 48 проектовФото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала 2018 года на Свердловской железной дороге внедрено 190 проектов по программе «Бережливое производство» с общим экономическим эффектом 87 миллионов рублей. Еще 48 проектов находятся в процессе реализации. Экономический эффект по итогам года составит не менее 95 миллионов рублей.

В реализации программы на полигоне СвЖД участвует 113 структурных подразделений ОАО «РЖД». Инициативы разработчиков ориентированы на улучшение эксплуатационной работы железнодорожных хозяйств и повышение эффективности технологических процессов. Приоритет отдан межфункциональным проектам, в разработке и реализации которых участвуют специалисты нескольких разнопрофильных подразделений. Такие проекты помогают снизить издержки, повысить производительность и улучшить показатели качества при организации перевозочной деятельности.

Проекты на магистрали сэкономят почти 100 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проекты на магистрали сэкономят почти 100 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

Один из примеров – снижение непроизводительных потерь при организации кольцевых маршрутных отправок руды на направлении Бокситы – Серов-Сортировочный – Благодать. Со станции Благодать отправляется груженый состав, со станции Бокситы возвращается порожний. За счет подбора оптимального времени отправления со станции Серов-Сортировочный срок оборота одного состава сократился более чем на два часа. Рациональнее стали использоваться локомотивные бригады (ранее перевозку маршрутной отправки осуществляли две бригады, теперь – одна). Кроме того, данное решение позволило только на одной перевозке экономить 2300 кВт электроэнергии. Экономический эффект от реализации проекта составил более 1 млн рублей.

Также можно отметить проект, направленный на оптимизацию эксплуатационных расходов на малодеятельной станции Ханымей в Сургутском регионе. Решение основывалось на увязке технологии организации движения с возможностями микропроцессорной диспетчерской централизации. С 30 июля станция Ханымей полностью передана на центральное управление. Экономический эффект превысил 4,3 миллиона рублей.

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