2018-10-24T14:41:48+03:00
Экономика

ВТБ упростил условия выдачи кредитной «Мультикарты»

Нужен только паспорт
Поделиться:
Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ упрощает условия оформления кредитной «Мультикарты» - теперь ее можно получить в отделении банка, предъявив только паспорт.

Кредитную «Мультикарту» ВТБ начал выдавать в сентябре этого года. Она дает возможность беспроцентно использовать средства банка 101 день и снимать или делать переводы без комиссии в первые семь дней после получения. За это время клиентам было выдано более 120 тысяч карт. Около 20% заемщиков воспользовались услугой беспроцентного снятия или перевода средств на среднюю сумму 35 тысяч рублей.

Кредитная «Мультикарта», как и дебетовая, предоставляет пользователям возможность самостоятельно выбирать бонусные опции. За сентябрь самой популярной опцией стал cash-back, на втором месте - опция «Заемщик», позволяющая снизить ставку по кредиту наличными или ипотеке. Средний лимит карты – 60 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ВТБ

Фото: пресс-служба ВТБ

- Кредитная карта – это продукт, который позволяет срочно совершать какие-то покупки, и зачастую для таких статей расходов нет времени собирать большой пакет документов. Для удобства наших клиентов и еще большего комфорта пользования кредитной «Мультикарты» мы решили упросить процедуру ее получения, - комментирует Дмитрий Поляков, вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ.

Чтобы использовать средства «Мультикарты» без процентов в течение 101 дня, достаточно ежемесячно вносить минимальный платеж – 3% от суммы основной задолженности. Карта существенно повышает доход от ежедневных трат. Ее особым преимуществом является возможность ежемесячного изменения бонусных категорий.

С июля прошлого года «Мультикарта» полностью заменила всю ранее действующую линейку пластиковых карт банка. Владельцам доступны бесплатные онлайн-платежи, переводы с карты на карту, снятие наличных в банкоматах любых банков России. Также предусмотрена возможность увеличить процентную ставку по накопительному счету или снизить ставку по кредиту наличными или ипотеке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Троих забрала реанимация: в центре Екатеринбурга произошла массовая авария
На Среднем Урале выполнили план по сбору урожая
На юную жительницу Урала, избившую двух сверстниц, завели уголовное дело
На безопасность свердловских школ и садиков потратят два миллиарда рублей
На Среднем Урале не хватает 900 врачей
Дело уже в суде: Екатеринбуржцу, обвиняемому в убийстве школьницы 7 лет назад, грозит пожизненный срок
В Екатеринбурге возле рынка загорелась гигантская цистерна
На Урале кинологи МЧС и их псы показали мастерство спасения людей из-под завалов
На Урале женщина расчленила брата и расфасовала по пакетам
Больше 200 километров без остановки: Ройзман попробует стать «стальным гигантом»
Чиновника из мэрии Екатеринбурга назначили правой рукой областного министра
«Мы вас не приглашаем»: в Екатеринбурге снова обсудят строительство филармонии, но без жильцов пятиэтажки
Пассажиру отрезало голову: уралец получил реальный срок за смертельное ДТП
Екатеринбуржец за банковские долги лишился дорогого кроссовера
В Екатеринбург идут заморозки
На Урале директор компании присвоил себе 2,4 миллиона рублей возмещений НДС
Белоярская АЭС участвует в V Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2018
Екатеринбург и Магадан свяжет прямой авиарейс
На Среднем Урале с начала года стало меньше на 4,6 тысячи безработных
Мэр Екатеринбурга проверил новую уборочную технику, помыв остановку на вокзале
В Екатеринбурге за сутки сгорели четыре машины
Писатель Александр Проханов приехал в Екатеринбург в поисках «русской мечты»
В среду на Урале завоют сирены
На Среднем Урале подросли зарплаты строителей
Банк УРАЛСИБ провел конференцию для предпринимателей «Осенний практикум. Как прокачать свой бизнес»
Крали велосипеды и мороженое: на Урале осудили серийных несовершеннолетних воров и их подельников
В Дегтярске росгвардейцы задержали мужчину, расстрелявшего соседскую «Ладу»
В аэропорту «Кольцово» задержан таджик, который вез нелегальный шокер для защиты от волков
В Екатеринбурге вынесли приговор кассиру, который убил и сжег 17-летнюю подругу