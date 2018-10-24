ВТБ поддержал Березниковский содовый завод

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-24T14:34:12+03:00

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Банк ВТБ в Пермском крае открыл кредитную линию в размере 200 миллионов рублей сроком на два года одному из крупнейших предприятий химической отрасли — «Березниковскому содовому заводу» (БСЗ).

Предприятие использует заемные средства на поддержание своей текущей деятельности.

- ВТБ рад оказать финансовую поддержку одному из старейших содовых заводов России в реализации проектов, направленных на укрепление его позиций, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, - подчеркнул руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ по Пермскому краю Алексей Казаченко.

- Кредитные средства, предоставляемые ВТБ, являются тем инструментом, который поспособствует динамичному развитию нашего предприятия, рассказал исполнительный ди ректор АО «Березниковский содовый завод» Наиль Шамсутдинов.