В Екатеринбург пришла биометрия

СЕГОДНЯ 12:22 2018-10-24T12:21:54+03:00

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Сегодня в Екатеринбурге состоялось тестирование биометрического сервиса, организованное компанией «Ростелеком» и уральским отделением Росбанка.

Напомним, что с 30 июня 2018 года в России начала работать Единая биометрическая система, которая является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, позволяющей гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Цель внедрения Единой биометрической системы – повышение доступности услуг, требующих юридически значимого подтверждения личности. Это возможность заменить личное посещение получением удаленной услуги через Интернет. Внедрение Единой биометрической системы сделает сначала финансовые услуги, а затем и другие цифровые сервисы, более доступными для граждан из отдаленных регионов, а также для маломобильных граждан.

Для регистрации в Единой биометрической системе гражданину необходимо всего один раз прийти в банк. Сотрудник банка поможет ему зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая сейчас используется для доступа к порталу Госуслуг, если ранее пользователь не был в ней зарегистрирован. Затем проходит процедура «снятия» биометрических данных пользователя – изображение лица и запись голоса, и загрузка их в Единую биометрическую систему. После этого гражданин сможет дистанционно получить услуги любого банка, работающего с системой. Клиенту достаточно будет ввести логин/пароль от ЕСИА и произнести сгенерированную системой короткую контрольную фразу, глядя в камеру смартфона или компьютера. Для прохождения удаленной идентификации пользователю достаточно иметь доступ в интернет, смартфон, планшет или компьютер с вэб-камерой, никакого дополнительного оборудования не требуется.

На территории Екатеринбурга к сбору биометрических данных и использованию клиентских сервисов на их основе уже подключились Почта Банк, Совкомбанк, Банк Хоум Кредит и Росбанк. В Каменск-Уральском такая возможность появилась в офисе Газпромбанка.

«Компания «Ростелеком» является оператором Единой биометрической системы, обеспечивая сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки передаются банкам для удаленной идентификации граждан при открытии счетов, – комментирует Сергей Федоров, руководитель направления прикладных проектов Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком». – Безопасность данных в Единой биометрической системе – один из ключевых вопросов ее создания, которому уделяется особое внимание. «Ростелеком» является одним из лидеров на рынке кибербезопасности, и Единая биометрическая система соответствует всем требованиям информационной безопасности системы федерального уровня».

С целью повышения качества и достоверности регистрации и идентификации граждан на сайте Единой биометрической системы bio.rt.ru открыта форма обратной связи, с помощью которой можно отправить разработчикам информацию о любых нештатных ситуациях, связанных с работой системы. Специалисты «Ростелекома» и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ будут обрабатывать все обращения, и совершенствовать технологию удаленной идентификации в соответствии с ожиданиями пользователей.