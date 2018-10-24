После керченской трагедии уральских школьников будут учить уходить из-под обстрела

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-24T13:09:49+03:00

Изменить размер текста: A A

После того как в керченском колледже 18-летний Влад Росляков убил несколько десятков человек, власти Екатеринбурга решили, что надо научить детей, как вести себя в ситуации, когда в школу вдруг приходит человек с ружьем и начинает стрелять.

– Понимаете, таких ситуаций, как в Керчи, раньше не было, поэтому мы и не отрабатывали ничего подобного, – рассказала Галина Тимошенко, специалист управления образования Октябрьского района Екатеринбурга по безопасности. – Раньше мы учили детей эвакуироваться только на случай пожара и минирования. Но теперь добавим и ситуацию, когда по коридору будет ходить человек с имитацией ружья. Первую такую тренировку проведем, наверное, в апреле. Сейчас нам надо решить, как именно это будет выглядеть.

На входе в каждую школу стоит металлодетектор, но учителя не имеют права досматривать личные вещи учеников без родителей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того в школах собираются увеличить количество камер наблюдения, как, например, в школе №7 Октябрьского района.

– Сейчас у нас 14 камер. Поставим еще 5-7, – рассказал Никита Гирфанов, директор школы №7. – Также у нас в школе помимо кнопок пожарной тревоги есть тревожные кнопки, которые вызывают сотрудников частного охранного предприятия. А на входе давно стоит металодетектор.

Правда, чиновники от образования тут же признаются, что даже если детектор вдруг покажет, что один из учеников принес в школу большое количество металлических предметов, то осмотреть его рюкзак или сумку они не смогут.

После случившегося в Керчи в школах Екатеринбурга прошли минуты молчания.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Мы не можем нарушать права детей и досматривать их, – пояснила Евгения Мышкина, начальник управления образования Октябрьского района Екатеринбурга. – Максимум, что мы можем сделать – усадить ребенка на скамейку и связаться с его родителями, чтобы они приехали. Только с их согласия и в их присутствии мы можем осмотреть вещи ребенка.

Сами же школьники уверены, камеры и металлодетекторы помогут не сильно. Трагедии, подобной керченской, можно избежать, только если быть более внимательными друг к другу.

– Когда мы узнали о том, что случилось в Керчи, мы все были в шоке, – поделилась Ксения Казакова, ученица 8 класса школы №7. – Мы обсуждали это с учителями на классных часах, у нас была минута молчания в память о погибших. Чтобы подобного больше не случилось, скорее всего, надо быть внимательными и следить за учениками, за их эмоциональным настроением. Дело не в камерах. Дело в людях.