Жительница Екатеринбурга зарезала подругу и выкинула труп на улицу

СЕГОДНЯ 12:18 2018-10-24T12:26:47+03:00

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Сыщики уральской столицы по горячим следам раскрыли убийство женщины на Вторчермете. Бездыханное тело во дворе дома № 60 по улице Сухоложской заметили прохожие и сразу вызвали скорую помощь. Прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть и сообщить обо всем в полицию.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, на место выезжали сотрудники ОП № 12, в том числе кинолог Надежда Рассказова и немецкая овчарка по кличке Сталкер.

Старший сержант полиции и Сталкер поразили коллег и следователей. Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Свердловской области

- Собака сразу же взяла след и указала направление сыщикам, - рассказал «Комсомолке» источник в ОВД. – Овчарка привела полицейских сначала к нужному подъезду, а затем и квартире.

Когда дверь открыла удивленная хозяйка - Сталкер сразу зарычал. За считанные минуты женщина призналась в убийстве подруги, а позже криминалисты нашли в жилище тряпку со следами крови. Женщины поссорились во время распития спиртного. Убедившись, что собутыльница умерла, женщина волоком потащила труп на улицу.

Тот самый дом на Вторчермете, где произошло убийство. Фото: Google maps

- Она лишь недавно вышла из колонии, где отбывала срок за убийство в составе банды. Криминальный опыт подсказал ей, что нужно избавиться от тела и «замести следы». Она даже в подъезде пол вымыла, чтобы кровь никто не увидел. Позже знакомые подтвердили, что видели убитую подругу в ее квартире накануне преступления., - сообщили правоохранители.

Уже на следующий день обвиняемую отправили в СИЗО, где она будет дожидаться приговора суда. За смерть подруги ей грозит до 15 лет за решеткой.